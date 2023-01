CALCIOMERCATO SERIE B SESSIONE INVERNALE

Serie B, il tabellone del mercato di gennaio

ASCOLI

ACQUISTI – Quattrocchi (c, Camaro), Proia (c, Vicenza), Forte (a, Benevento)

CESSIONI – Salvi (d, Cittadella)

BARI

ACQUISTI –

CESSIONI – D’Errico (c, Crotone), Simeri (a, Imolese), Paponi (a, Imolese), Marras (a, Cosenza)

BENEVENTO

ACQUISTI –

CESSIONI – Forte (a, Ascoli)

BRESCIA

ACQUISTI – Björkengren (c, Lecce), Rodriguez (a, Lecce)

CESSIONI – Moreo (a, Pisa)

CAGLIARI

ACQUISTI – Azzi (d, Modena)

CESSIONI – Gaston Pereiro (c, Nacional)

CITTADELLA

ACQUISTI – Salvi (d, Ascoli), Crociata (c, Sudtirol), Maistrello (a, Renate), Ambrosino (a, Napoli)

CESSIONI – Cassandro (d, Lecce), Beretta (a, Foggia), Mazzocco (c, Avellino), Tounkara (a, Avellino)

COMO

ACQUISTI – Pierozzi (d, Palermo), Da Cunha (a, Nizza)

CESSIONI – Delli Carri (d, Padova), Celeghin (c, Triestina), Ambrosino (a, Napoli)

COSENZA

ACQUISTI – Micai (p, Salernitana, definitivo), Finotto (a, Spal), Cortinovis (c, Hellas Verona), Marras (a, Bari), Marinacci (d, Lazio)

CESSIONI – Vallocchia (c, Reggiana, definitivo), Camigliano (d, Ancona), Panico (d, Feralpisalò), Kongolo (c, svincolato)

FROSINONE

ACQUISTI – Baez (a, Cremonese)

CESSIONI –

GENOA

ACQUISTI – Criscito (d, svincolato), Maturro (d, Defensor Sporting Club)

CESSIONI – Yeboah (a, Ausburg)

MODENA

ACQUISTI – Strizzolo (a, Cremonese), Pereira Lopez (a, Novara)

CESSIONI –

PALERMO

ACQUISTI – Orihuela (d, Montevideo), Tutino (a, Parma)

CESSIONI – Accardi (d, Piacenza), Crivello (d, Padova), Floriano (a, Sangiuliano City), Devetak (d, Viterbese), Accardi (d, Piacenza), Peretti (d, Recanatese), Doda (d, Imolese)

PARMA

ACQUISTI –

CESSIONI – Tutino (a, Palermo)

PERUGIA

ACQUISTI –

CESSIONI – Moro (p, Paganese), Strizzolo (a, Cremonese)

PISA

ACQUISTI – Moreo (a, Brescia), Sodero (c, Empoli)

CESSIONI – Dekic (p, Viterbese), Piccinini (a, Fiorenzuola)

REGGINA

ACQUISTI – Contini (p, Napoli)

CESSIONI – Dutu (d, Fiorentina), Ravaglia (p, Bologna)

SPAL

ACQUISTI – Fetfatzidis (a, Al-Sailiya SC)

CESSIONI – S. Esposito (a, Spezia), Finotto (a, Cosenza)

SUDTIROL

ACQUISTI – Giorgini (d, Latina), Lunetta (c, Rijeka), Celli (d, Ternana), Fiordilino (c, Venezia), Minelli (p, Cesena)

CESSIONI – Capone (a, Reggiana), Crociata (c, Cittadella), Nicolussi Caviglia (c, Salernitana), Iacobucci (p, Vicenza), Barison (d, Trento)

TERNANA

ACQUISTI –

CESSIONI – Spalluto (a, Novara), Celli (d, Sudtirol)

VENEZIA

ACQUISTI – Jajalo (c, Udinese), Diop (a, Novara), Neri (p, Feralpisalò)

CESSIONI – Connolly (c, Brighton), Zabala (d, svincolato), Fiordilino (c, Sudtirol), Bjarkason (c, Foggia)