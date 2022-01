Australian Open: Sinner eliminato dal greco Tsitsipas

Non una delle migliori prestazioni del tennista altoatesino batturo ai quarti da Tsitsipas:

Termina il sogno di Jannik Sinner agli Australian Open: il numero 10 al mondo viene spazzato via 6-3, 6-4, 6-2 dal numero 4 Stefanos Tsitsipas, che si prende la semifinale dello Slam. Forte del break ottenuto nel secondo game del primo set, il greco si ripete nel secondo parziale strappando il servizio nel terzo gioco. Non c’è poi veramente partita nel terzo: Tsitsipas gioca in maniera splendida e chiude i conti. Eliminati anche Fognini e Bolelli.