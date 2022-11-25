Serie BKT – designazioni 14^ giornata

Redazione 25 Novembre 2022 Uncategorized Commenti disabilitati su Serie BKT – designazioni 14^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma domenica 27 novembre

PARMA – MODENA  Sabato 26/11 h. 15.00

SERRA

DI IORIO – CORTESE

IV:      PICCININI

VAR:     GUIDA

AVAR:       COLOMBO

PISA – TERNANA    Sabato 26/11 h. 18.00

SACCHI

MOKHTAR – PERROTTI

IV:      GHERSINI

VAR:     DI MARTINO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR:       DIONISI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

REGGINA – BENEVENTO    h. 12.30

ZUFFERLI

PALERMO – NIEDDA

IV:       RUTELLA

VAR:      MARINI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR:       MARINELLI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

BRESCIA – SPAL    h. 15.00

MINELLI

ROSSI C. – PAGNOTTA

IV:     PEZZUTO

VAR:     MARESCA

AVAR:     VOLPI

CITTADELLA – COSENZA    h. 15.00

PERENZONI

GALETTO – DEI GIUDICI

IV:      GARIGLIO

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     MARCENARO

COMO – BARI     h. 15.00

MARCHETTI

DI VUOLO – CAPALDO

IV:     GUALTIERI M.

VAR:     BANTI

AVAR:      LONGO S.

FROSINONE – CAGLIARI    h. 15.00

FABBRI

VECCHI – FONTEMURATO

IV:     MASSIMI

VAR:     DI PAOLO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR:     COSSO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

PERUGIA – GENOA   h. 15.00

AURELIANO

MELI – DI MONTE

IV:     GIUA

VAR:      NASCA

AVAR:       MUTO

SUDTIROL – ASCOLI    h. 15.00

PRONTERA

PERETTI – GARZELLI

IV:       SANTORO

VAR:      CHIFFI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:      AYROLDI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

PALERMO – VENEZIA    h. 18.00

MANGANIELLO

DI GIOIA – LOMBARDO     

IV:     MERAVIGLIA

VAR:     RAPUANO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:      PATERNA (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)