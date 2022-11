Qatar 2022- Senegal – Qatar 2-0

A Doha i campioni d’Africa battono 3-1 i padroni di casa del Qatar.

A decidere il match sono le reti di Dia (41′), Diedhiou (48′) e Dieng (84′), inutile il momentaneo 1-2 messo a segno da Muntari al 78′. Nell’ultima giornata della fase a gironi, il Senegal se la vedrà con l’Ecuador, mentre serbvirà un miracolo al Qatar contro l’Olanda.

IL TABELLINO

QATAR-SENEGAL 1-3

Qatar (5-3-2): Barsham ; Pedro Miguel (38′ st Waad ), Mohammad , Koukhi , Hassan , Ahmed (38′ st Salman ); Al Haydos (29′ st Muntari ), Boudiaf (24′ st Hatem ), Madibo ; Almoez Ali , Afif 6. A disp.: Al Sheeb, Hassan, Alaeeldin, Assadalla, Khoder, Mazeed, Al Hajri, Al Hadhrami, Abdulsallam, Meshaal. All.: Sanchez

Senegal (4-2-3-1): Mendy E. ; Sabaly , Koulibaly , Jakobs (33′ st Cissé), Diallo ; Gueye, Mendy N. (33′ st Sarr P. ); Diatta (19′ st Ciss ), Diedhiou (29′ st Dieng B. ), Sarr (29′ st Ndiaye ); Dia . A disp.: Dieng S., Gomis, Mendy F., Jackson, N’Diaye, Name, Loum, Gueye. All.: Cissé

Arbitro: Lahoz (Spa)

Marcatori: 41′ Dia (S), 3′ st Diedhiou (S), 33′ st Muntari (Q), 39′ st Dieng (S)

Ammoniti: Mohammad (Q), Dia (S), Ahmed (Q), Jakobs (S), Ciss (S), Madibo (Q)