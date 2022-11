Qatar 2022 – Olanda – Ecuador 1-1

Finisce 1-1 la sfida tra Olanda ed Ecuador.

Gli Orange passano al 6′ con Gakpo , il velo di Klassen il tiro di sinistro dal limite è imprendibile per Galindez.

Poi la formazione di Van Gaal tira i remi in barca: giocate lente , poche idee , senza spinta lungo la fascia destra con Timer non in grande serata.

Timber perde palla sulla trequarti, Noppert respinge come può il tiro di Estupinan, Valencia tenuto in gioco da Aké non sbaglia il tap-in. L’Ecuador si organizza e nel finire del primo tempo va in gol annullato con Estupinan , annullato per fuorigioco attivo di Porozo. Nella rirpesa riparte forte la formazione di Alfaro e al 49′ con il solito Valencia, capocannoniere del Mondiale la pareggia:Timber perde palla sulla trequarti, Noppert respinge come può il tiro di Estupinan, Valencia tenuto in gioco da Aké non sbaglia il tap-in. Insiste l’Ecuador che sfiora il raddoppio ma il sinistro di Plata si stampa contro la traversa (59′).

Ecuador e Olanda si giocheranno il passaggio agli ottavi nell’ultimo match rispetivamente contro Senegal e Qatar.

Questa la classifica del Girone

Ecuador e Olanda 4

Senegal 3

Qatar 0

IL TABELLINO

OLANDA-ECUADOR 1-1

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners (34′ st De Roon), F. De Jong, Blind; Klaassen (24′ st Berghuis); Gakpo (35′ st Weghorst), Bergwijn (1′ st Depay). A disp.: Pasveer, Bijlow, Frimpong, De Ligt, De Vrij, Malacia, Taylor, Janssen, Simons, L. De Jong, Lang. All.: Van Gaal

Ecuador (3-4-2-1): Galindez; Porozo, Torres, Hincapie; A. Preciado, Mendez, Caicedo, Estupinan; Plata (45′ st Ibarra), Valencia (45′ st Rodriguez); Estrada (29′ st Sarmiento). A disp.: Ramirez, Dominguez, Arboleda, Cifuentes, Pacho, Arreaga, Palacios, Gruezo, Mena, Franco, Ay. Preciado, Reasco. All.: Alfaro

Arbitro: Ghorbal (Algeria)

Marcatori: 6′ Gakpo (O), 4′ st Valencia (E)

Ammoniti: Mendez (E)