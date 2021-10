Serie A: Inter-Juventus 1-1 Dybala risponde a Dzeko

Finisce in parità 1-1 il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, posticipo della 9a giornata di Serie A.Nerazzuri e binaconeri a-7 da Napoli e Milan

Dzeko porta in vantaggio i nerazzurri al 17 con un tap-in vincente dopo un palo di Calhanoglu. La squadra di Inzaghi sembra tenere bene e non soffre non soffre più di tanto, Quado sembra che i tre pubti sono stati incamerati l’ingenuità di Dumfries che calcia il piede di Alex Sandro. Il Var richiama Mariani e Dybala dal dischetto non sbaglia (89′).

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 1-1

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , De Vrij , Bastoni ; Darmian , Barella (45′ st Vecino ), Brozovic , Calhanoglu (16′ st Gagliardini ), Perisic (27′ st Dumfries ); Dzeko , Lautaro Martinez (27′ st Sanchez ). A disp.: Cordaz, Radu, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Satriano. All.: Inzaghi

Juventus (3-5-2): Szczesny ; Danilo , Bonucci , Chiellini ; Cuadrado (20′ st Dybala ), McKennie (38′ st Arthur ), Locatelli (38′ st Kaio Jorge ), Bernardeschi (18′ Bentancur ), Alex Sandro ; Kulusevski (20′ st Chiesa ), Morata . A disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, De Ligt, Ramsey, Pellegrini, Rugani. All.: Allegri

Marcatori: 17′ Dzeko (I), 44′ st rig. Dybala (J)

Ammoniti: Barella (I), Alex Sandro (J), Perisic (I), Chiellini(J)

Espulsi: –

Note: Espulso Inzaghi (I) per proteste