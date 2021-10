F1 Gp Austin Stati Uniti:super Max Verstappen

Max Verstappen con tenacia ha conquistato il GP degli Usa.Secondo Lewis Hamilton, il campione del mondo distante 12 punti nella classifica Mondiale. Terzo Sergio Perez (Red Bull)

Max Verstappen trionfa nel Gp degli Usa ad Austin. Al via Lewis Hamilton brucia Vertsappen , l’olandese partito in pole . Hamilton rimasto in testa alla corsa fino al sorpasso di Verstappen studiato dal Team dopo il pit-stop del pilota inglese. Inutile la rimonta negli ultimi giri, che ha portato Hamilton a chiudere con meno di un secondo di distacco. Ora Verstappen ha un vantaggio di 12 punti in classifica. Terza al traguardo l’altra Red Bull di Sergio Perez davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, quarto ancora una volta davanti alla McLaren di Daniel Ricciardo. Quinto Valtteri Bottas e Sesto Carlos Sainz con l’altra Rossa. Ritiro per Gasly, Alonso e Ocon. Il Mondiale torna tra due settimane in Messico

Classifica del GP:

Pos. Pilota Team Tempo 1 M. Verstappen Red Bull / 2 L. Hamilton Mercedes + 1″3 3 S. Perez Red Bull + 40″5 4 C. Leclerc Ferrari + 49″4 5 D. Ricciardo McLaren + 66″2 6 V. Bottas Mercedes + 58″1 7 C. Sainz Ferrari + 63″5 8 L. Norris McLaren + 63″1 9 Y. Tsunoda AlphaTauri + 1 giro 10 S. Vettel Aston Martin + 1 giro 11 A. Giovinazi Alfa Romeo + 1 giro 12 K. Raikkonen Alfa Romeo + 1 giro 13 L. Stroll Aston Martin + 1 giro 14 G. Russell Williams + 1 giro 15 N. Latifi Williams + 1 giro 16 M. Schumacher Haas + 1 giro 17 N. Mazepin Haas + 2 giri 18 F. Alonso Alpine Rit 19 E. Ocon Alpine Rit 20 P. Gasly AlphaTauri Rit

Classifica Piloti

Pos Pilota Team Punti 1 Verstappen M. Red Bull 287.5 2 Hamilton L. Mercedes 275.5 3 Bottas V. Mercedes 185 4 Perez S. Red Bull 150 5 Norris L. McLaren 149 6 Leclerc C. Ferrari 128 7 Sainz Jr C. Ferrari 122.5 8 Ricciardo D. McLaren 105 9 Gasly P. Alphatauri 74 10 Alonso F. Alpine 58 11 Ocon E. Alpine 46 12 Vettel S. Aston Martin 36 13 Stroll L. Aston Martin 26 14 Tsunoda Y. Alphatauri 20 15 Russell G. Williams 16 16 Latifi N. Williams 7 17 Raikkonen K. Alfa Romeo Racing 6 18 Giovinazzi A. Alfa Romeo Racing 1 19 KUBICA R. Alfa Romeo Racing 0 20 Mazepin N. Haas 0 21 Schumacher M. Haas 0

Classifica Team F1

Pos Team Punti 1 Mercedes 460.5 2 Red Bull 437.5 3 McLaren 254 4 Ferrari 250.5 5 Alpine 104 6 Alphatauri 94 7 Aston Martin 62 8 Williams 23 9 Alfa Romeo Racing 7 10 Haas 0