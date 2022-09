Padova batte Piacenza nella semifinale del “Trofeo Astori”

Si sono giocate le semifinali del “Trofeo Astori” al PalaGeorge di Montichiari tra Pallavolo Padova, Gas Sales Bluenergy Piacenza, WithU Verona e Allianz Milano. I bianconeri si sono imposti per 3-1 nel loro impegno contro la squadra di Bernardi, al termine di una partita combattuta dall’inizio alla fine.

Prima amichevole ufficiale molto intensa per i veneti, che se la sono vista contro un avversario di assoluto valore nella semifinale del “Trofeo Astori”, quadrangolare amichevole in corso a Montichiari.Dopo un primo set in cui Piacenza è riuscita a mettere da subito in chiaro le cose (10-16) e ha chiuso 25-20, nella seconda frazione la musica cambia: Petkovic sale in cattedra (9 punti) e porta i suoi ad incassare l’1-1 ai vantaggi (34-32). Padova è in partita, nel terzo set regna l’equilibrio e sono i bianconeri a romperlo nella fase finale sfruttando al massimo tutte le opportunità.Il set finale vede Piacenza partire forte e allungare nella parte centrale (12-16), ma con un parziale di 9-3 i ragazzi di Cuttini rimettono la freccia e chiudono la pratica 25-23.

Buona prova di Petkovic, nuovamente miglior realizzatore (17 punti, 55% in attacco). Al serbo fanno eco Davide Gardini che si fa apprezzare con i suoi 14 punti (3 muri, 2 ace), Crosato (12 punti, 1 muro) e Takahashi (13 punti, 1 muro, 61% in attacco).

Oggi sono in programma le finali per il 3° e per il 1° posto. Nella prima si affronteranno Piacenza e Milano, mentre Padova se la vedrà con Verona (che ha battuto i lombardi 3-1) nel primo derby della stagione.

IL TABELLINOPallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1

20-25, 34-32, 25-23, 25-23Pallavolo Padova: Gardini 14, Canella 7, Cengia, Zoppellari, Saitta 1, Guzzo 1, Petkovic 17, Zenger (L), Takahashi 13, Desmet 2, Crosato 12, Asparuhov 1. Non entrati: Cengia, Lelli (L). All. Jacopo Cuttini.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Recine 11, Gironi, Brizard 6, Leal 18, Scanferla (L), Simon 12, Romanò 17, Caneschi 9,. Non entrati: Basic, Hoffer (L), Alonso, Santos De Souza, Cester, De Weijer. All.: Bernardi.Durata: 21’, 37’, 28’, 25’ . Tot.: 1h51’.

NOTE. Servizio: Padova errori 22, ace 5; Piacenza errori 22, ace 9. Muro: Padova 8, Piacenza 13. Ricezione: Padova 43% (21% prf), Piacenza 51% (28% prf). Attacco: Padova 49%, Piacenza 50%.

(CreditPh: 3fphototeam)