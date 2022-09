MotoGp – Gran Premio Giappone. A Motegi vince una Ducati:quella di Jack Miller

Prima vittoria della stagione per Mille. Ottavo Quartararo. Sorprendete Marquez quarto. Cade Bagnaia

Jack Miller ha dominato al Twin Ring di Motegi, teatro del Gran Premio del Giappone, 16esima tappa della MotoGP 2022. Nella foto il vincitore su Ducati Jack Miller)

Miller dopo 2 giri ha preso il comando della corsa sul compagno di scuderia Jorge Martin, andando a tagliare il traguardo con ampio margine sulla KTM di Brad Binder, che proprio sul finale ha avuto la meglio sullo spagnolo del Team Pramac, terzo al traguardo.

Per Miller prima vittoria della stagione, quarta in MotoGP, decima in carriera.

Sorprendente il quarto posto Marc Marquez, che partito dalla pole , partito in pole, con tutti gli acciacchi post interveti chirugici al braccio.

In quinta posizione la KTM di Miguel Oliveira e su un ottimo Luca Marini, autore di una bella rimonta con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team.

Settimo posto per Maverick Vinales (Aprilia), , ottavo Fabio Quartararo, (Yamaha) , il campione del mondo è stato attaccato da Pecco Bagnaia sfortunato il pilota italiano è scivolato nel tentativo di sorpasso buttando punti preziosi in ottica Campionato. Bagnaia perde 8 punti sul francese scivolando a -18 dalla vetta.

Quartararo guida ora la classifica iridata con 219 punti, 18 in più di Pecco Bagnaia, mentre Aleix Espargarò scende a -25. Enea Bastianini è quarto a 49 punti dalla vetta, mentre Miller è quinto a -60 dal francese della Yamaha.

Gp Giappone – MotoGp – arrivo

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 42:29.174 2 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +3.409 3 89 Jorge Martin Ducati Prima Pramac Racing +4.136 4 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team +7.784 5 88 Miguel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +8.185 6 10 Luca Marini Ducati Mooney Vr46 Racing Team +8.348 7 12 Maverick Vinales Aprilia Aprilia Racing +9.879 8 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +10.193 9 23 Enea Bastianini Ducati Gresini Racing Motogp +10.318 10 72 Marco Bezzecchi Ducati Mooney Vr46 Racing Team +16.419 11 5 Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing +16.586 12 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team +17.456 13 73 Alex Marquez Honda Lcr Honda Castrol +18.219 14 21 Franco Morbidelli Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +19.012 15 35 Cal Crutchlow Yamaha Withu Yamaha Rnf Motogp Team +19.201 16 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing +25.473 17 49 Fabio Di Giannantonio Ducati Gresini Racing Motogp +27.006 18 25 Raul Fernandez Ktm Tech3 Ktm Factory Racing +29.374 19 87 Remy Gardner Ktm Tech3 Ktm Factory Racing +29.469 20 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu +43.294