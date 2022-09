Moto-3 Gran Premio Giappone: vittoria di Guevara

Sul podio anche Dennis Foggia e Ayumu Sasaki

Vittoria importante di Izan Guevara al Twin Ring di Motegi, Gran Premio del Giappone, 16esima tappa del Motomondiale 2022.

Non è iniziata bene la gara per Guevara che ha tanponato nel warm up la moto di McPee che si è spenta all’improvvivo. I meccenici subito al lavoto hanno ricostruito la moto in tempo di record .

Partito dalla teza fila poi si è subito portato in testa alla corsa , lottando per la prima posizione e cedendola ad Ayumu Sasaki, ma riprendolo nel momento decisivo, a 5 giri dalla fine.

Per Guevara si tratta della quinta vittoria della stagione, la seconda consecutiva dopo quella di Aragon, la porima a Motegi. Guevara guida la classifica mondiale a +45 au Sergio Garcia, oggi solo quarto.

A giocarsi il secondo e il terzo gradino del podio sono stati il nostro Dennis Foggia (Honda Leopard), Ayumu Sasaki (Husqvarna Max Racing Team) e Jaume Masia (KTM Red Bull Ajo), quest’ultimo caduto dopo un high-side a 4 giri dalla fine.

Foggia ha tagliato il traguardo in seconda posizione davanti a Sasaki e ha ora un distacco di ben 63 punti da Guevara in Campionato.

Moto3 Gara Motegi – GP Giappone – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 28 Izan Guevara Gasgas Autosolar Gasgas Aspar Team 39:26.526 2 7 Dennis Foggia Honda Leopard Racing +0.593 3 71 Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max +1.741 4 11 Sergio Garcia Gasgas Autosolar Gasgas Aspar Team +9.338 5 44 David Muñoz Ktm Boe Motorsports +9.414 6 10 Diogo Moreira Ktm Mt Helmets – Msi +9.743 7 17 John Mcphee Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max +9.815 8 6 Ryusei Yamanaka Ktm Mt Helmets – Msi +15.490 9 16 Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +15.573 10 54 Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse +15.687 11 43 Xavier Artigas Cfmoto Cfmoto Racing Pruestelgp +22.023 12 82 Stefano Nepa Ktm Angeluss Mta Team +22.656 13 48 Ivan Ortola Ktm Angeluss Mta Team +22.914 14 72 Taiyo Furusato Honda Honda Team Asia +24.419 15 53 Deniz Oncu Ktm Red Bull Ktm Tech3 +30.368 16 23 Elia Bartolini Ktm Qjmotor Avintia Racing Team +45.070 17 64 Mario Suryo Aji Honda Honda Team Asia +45.199 18 31 Adrian Fernandez Ktm Red Bull Ktm Tech3 +48.531 19 22 Ana Carrasco Ktm Boe Motorsports +53.259 20 19 Scott Ogden Honda Visiontrack Racing Team +66.056 21 27 Kaito Toba Ktm Cip Green Power 3 laps