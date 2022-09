La Pantaleo Podio Volley Fasano si aggiudica la seconda edizione del memorial Dipierdomenico – Vinci

i

Dopo tre match avvincenti la Pantaleo Podio Fasano conquista il secondo trofeo dedicato alla memoria di Marco Dipierdomenico e Giuseppe Vinci. Triangolare al quale hanno preso parte le società del Grotte Volley Castellana (B1) Leo Costruzioni Monteroni (C) e Pantaleo Podio Volley Fasano (B2). Il pomeriggio sportivo comincia col le padrone di casa che affrontano il Castellana.

Doveva essere il match più atteso della serata ed invece Corallo e compagne si impongono agevolmente sulle baresi. Nella seconda gara dove si affrontano Monteroni e Castellana il torneo entra nel vivo e i due roster danno vita al primo match alquanto combattuto. La spuntano le atlete del Monteroni che per aver ragione delle baresi devono ricorrere al tie-brek. Una vittoria che galvanizza le tarantine che nel terzo e decisivo match mettono in difficoltà le Pantaleo Podio Fasano che per portare a casa i tre punti decisivi ricorrono al terzo set. La serata si conclude con le premiazioni e i ringraziamenti alle famiglie dei compianti Marco Dipierdomenico e Giuseppe Vinci e la consegna del trofeo al roster vincente. “È stata una bella serata di volley – afferma il ds del Pantaleo Podio Fasano Micaela Cofano – dove tre belle realtà sportive hanno dato vita a gare avvincenti e spettacolari. Un grazie particolare alle famiglie dei nostri due amici scomparsi che ogni anno ci permettono di ricordare i loro cari con una bella serata di sport. Appuntamento ora al prossimo 15 ottobre per la prima gara interna della nostre ragazze”.

Pantaleo Podio Volley Fasano- Grotte Volley Castellana 2-0

25-13 25-18

Leo Costruzioni Monteroni-Grotte Volley Castellana 3-1

14-25 25-20 15-7

Pantaleo Podio Volley Fasano – Leo Costruzioni Monteroni 3-1

28-18 22-25 15-13

Leo Costruzioni Monteroni: Greco; Romano; Monti; Albanese; Boscolo; Caramuscio; Torsello; Politano; Cirillo; De Pascalis; D’Onofrio, Cagnazzo. All. Polimeno

Grotte Volley Castellana: Belotti, Avellini, Equatore, Pachieri, Soleti, Fino, Caffò, -0Sarani, Giuliani, Recchia. Allen. Di Pinto

Pantaleo Podio Fasano: Sibilio, Maggi, Sollecito, Bellantuono, Colucci, Negro, Biscardi, Amatori, Pichierri, Vinciguerra, Gallo, Soliti, Corallo. All Totero

Arbitri: Denise Bianchi, Salvo Nibali e Antonio Coscia.