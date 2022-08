Ewan si aggiuica la prima tappa del Tour Deutschland. Ganna difende la maglia da leader

Foto – ©Deutschland Tour / Roth-Foto – Meiningen, giovedì 25 agosto 2022 – Caleb Ewan (Lotto Soudal) ha vinto la 1a tappa del Deutschland Tour. I 200,7 chilometri tra Weimar e Meiningen si sono conclusi in uno sprint di gruppo. Poco dietro al 28enne australiano, Jonathan Milan (Bahrain Victorious) è arrivato secondo davanti a Max Kanter (Movistar Team).

Il vincitore del prologo, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) difende le maglie di leader della classifica generale e della classifica a punti. In cambio, invece, la maglia azzurra del Re della Montagna. Il nuovo leader è Jakob Geßner (Team Lotto – Kern Haus), che ha vinto come parte di un gruppo in fuga inizialmente a quattro teste tutti e tre i KOM della giornata. Il giovane tedesco ha raccolto 11 punti.

Ordine d’Arrivo

1. Caleb Ewan (Lotto Soudal) in 4h01’54”

2. Jonathan Milan (Bahrain Victorious) a 0”

3. Max Kanter (Team Movistar) a 0”

Classifica Generale

1. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in 4h04’50”

2. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a 02”

3. Jonathan Milan (Bahrain Victorious) a 03”