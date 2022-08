Amichevole,Napoli show! gran gol di Ndombelè,Ambrosino , Zerbin. Battuta la Juve Stabia 3-0

Tre gol, tutti nel secondo tempo, ma soprattutto il modo migliore per presentare i nuovi acquisti ai tifosi, che hanno riempito il Maradona.

In attesa di rituffarsi nel campionato dopo le due vittorie in altrettante gare, il Napoli da spettacolo al mardona nell’amichevole contro la Juve Stabia. Stadio pieno con i tifosi azzurri che hanno potuto gustare il gran gol di Ndombelè , autore di un gol da cineteca con un siluro di destro dal limite (di Ambrosino e Zerbin le altre reti). In campo anche Simeone e Raspadori