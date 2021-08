Il Malmoe accede alla fase a gironi della competizione europea nonostante la sconfitta incassata per 2-1 con il Ludogorets, grazie al 2-0 ottenuto nella gara d’andata.

Passa anche lo Young Boys, che ha superato gli ungheresi del Ferencvaros con lo stesso 3-2 della prima sfida. Pareggio senza reti tra PSV e Benfica, che vola alla fase successiva grazie al 2-1 ottenuto in Portogallo.

Oggi:

Broendby-Salisburgo (and. 1-2)

Dinamo Zagabria-Sh. Tiraspol (and. 0-3)

Shakhtar-Monaco (and. 1-0)