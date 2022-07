Aurelio De Laurentiis chiude il capitolo Dries Mertens.

Il belga che aveva proposto di restare in maglia azzurra per 1 anno non ha trovato l’accordo con il club partenopeo, così lascia la maglia azzurra.

La proposta secondo le dichiarazioni del presidente De Laurentiis (4,5 milioni )lordi l’anno non è stata accettata dal calciatore. Ora per Mertens , libero sul mercato, potrebbe accasarsi ovunque.

