Tiro con l’Arco: Le azzurre si fermano ai quarti con la Corea del Sud che vince il 9° oro consecutivo

Le azzurre si fermano ai quarti con la Corea del Sud che si conferma potenza imbattibile con le donne: da Seul ’88 a Tokyo 2020, da quando c’è la gara a squadre ai Giochi Olimpici, ha sempre vinto l’oro. Argento alla Russia (ROC) e bronzo alla Germania. Chiara Rebagliati, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli si classificano al 7° posto, dopo che si erano qualficate a Tokyo come 12esime. L’Italia torna in campo nei match individuali dei 32esimi di finale martedì 27 con Mauro Nespoli e giovedì 29 luglio con i match delle azzurre.

Allo Yumenoshima Park Archery Field di Tokyo le azzurre Chiara Rebagliati, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli ce l’hanno messa tutta per scalfire le certezze del granitico terzetto della Corea del Sud ma le eccellenti prestazioni di An San, Jang Minhee e Kang Chae Young non hanno lasciato spazio alla voglia di impresa dell’Italia. La Corea del Sud, ancora una volta, si è confermata imbattibile raggiungendo il nono successo consecutivo ai Giochi Olimpici con le donne. Da quando a Seul ’88 è stata inserita nel programma olimpico la gara a squadre il primo gradino del podio è sempre stato loro.

Il match dei quarti di finale dell’Italia è concluso 6-0 per le asiatiche che hanno vinto i tre parziali 58-54, 56-52 e 56-49, confermando quanto avevano già fatto nel corso del ranking round, stabilendo il nuovo primato mondiale olimpico con 2032 punti (28 in più del loro precedente record realizzato nel 2004).

In precedenza l’Italia aveva superato agli ottavi per 5-3 la Gran Bretagna (Bettles, Folkard, Pitman), prendendosi una importante rivincita rispetto al match decisivo per la qualificazione per i Giochi di Tokyo vinto dalle britanniche ai Mondiali del 2019 in Olanda. Una prova di orgoglio e di maturità per le tre giovani italiane, considerando che le avversarie erano andate in vantaggio dopo il primo parziale, concluso 52-51. L’Italia ha avuto però la forza di rimontare, prima portandosi sul 2-2 chiudendo il set 54-52 e poi guadagnandosi il 4-2 col parziale di 46-45. Il 53-53 del quarto set è valso il punto decisivo che ha decretato il passaggio del turno delle azzurre al match con le sud coreane.



IL PODIO OLIMPICO

Nel complesso la competizione ha registrato da parte di tutte le partecipanti punteggi altalenanti che, a ben vedere, se l’Italia non avesse incontrato la Corea del Sud ai quarti chiudendo il ranking round con un risultato migliore, le possibilità di medaglia azzurre sarebbero sicuramente aumentate. A parte le vincitrici del titolo olimpico, le uniche capaci di mantenersi quasi esclusivamente nel giallo, uscendo nel complesso fuori dal 9 e dal 10 solo sei volte in tre match, tutte le altre hanno messo nello score numerose frecce sul rosso che hanno sparigliato le carte. Non è un caso che dalle sfide per il podio sono state escluse squadre titolatissime come Cina e Taipei, oppure compagini che avevano alte aspettative come Messico, Giappone e USA, che partivano insieme alla Corea direttamente dai quarti di finale essendosi classificate tra le prime quattro al termine del ranking round.



Così, al termine delle eliminatorie la Corea ha conquistato il nono oro consecutivo battendo in finale la Russia 6-0, che mette nel palmares il secondo argento, dopo quello di Rio 2016. Il terzetto sceso in campo con la maglia del ROC (Gomboeva, Osipova, Perova), aveva battuto in semifinale la Germania (Kroppen Schwarz, Unruh), che si è poi guadagnata il bronzo battendo 5-1 la Bielorussia (Dziominskaya, Kazlouskaya, Marusava) superata dalle coreane in semifinale per 5-1. Per la Germania è invece la terza medaglia col team femminile, dopo l’argento di Atlanta ’96 e il bronzo di Sydney 2000.



ITALIA IN GARA MARTEDI’ E VENERDI’ NELL’INDIVIDUALE

Domani per il gruppo azzurro sarà giornata di allenamenti. Domenica 26 luglio si disputano infatti le eliminatorie e le finali a squadre maschili, l’unica competizione del programma nella quale l’Italia non è in gara. Martedì 27 torna invece in campo Mauro Nespoli che, alle ore 9:43 di Tokyo, affronta ai 32esimi lo sloveno Ziga Ravnikar.

Le donne tornano sulla linea di tiro giovedì 29 luglio: Tatiana Andreoli sfida ai 32esimi (ore 16:26 di Tokyo) la francese Linda Barbelin, Lucilla Boari alle ore 19:02 la polacca Sylwia Zyzanska e Chiara Rebagliati alle 19:15 la svedese Christine Bjerendal. Se le due atlete delle Fiamme Oro passeranno il turno, purtroppo sarà derby italiano ai 16esimi alle ore 19:41.

LE DICHIARAZIONI

Tatiana Andreoli: “Le aspettative erano alte, anche perché prima di noi avevano vinto le squadre che partivano sotto nel ranking. Ci abbiamo creduto molto, anche perché ogni quattro anni si parte sempre con la speranza di essere noi la squadra che batte il colosso coreano. Non avevamo paura di loro e non avevamo nulla da perdere, considerando anche che ci eravamo qualificate come ultime e che al termine della competizione a squadre ci siamo classificate settime. Sicuramente possiamo considerare questa grandissima esperienza come positiva. Usciamo dal campo a testa alta, perché ce l’abbiamo messa tutta contro le più forti al mondo. Adesso pensiamo ai match individuali, dove dobbiamo dimostrare che abbiamo le carte in regola per provare a vincere una medaglia. Daremo il nostro meglio e non molleremo mai, in ogni occasione, perché tutto ciò che stiamo facendo ce lo riporteremo in campo come esperienza fondamentale nelle prossime competizioni internazionali, comprese le prossime edizioni dei Giochi Olimpici“.

Chiara Rebagliati: “Abbiamo cominciato il match con la Corea con l’atteggiamento giusto, sicuramente diverso rispetto a quello messo in campo con la Gran Bretagna. Sapevamo di non aver nulla da perdere e ci abbiamo creduto fino alla fine. L’unione tra di noi è stata ottima, appena abbiamo vinto con le britanniche abbiamo capito che dovevamo cambiare registro ed essere maggiormente presenti nel match. Secondo me questo si è visto. E’ vero, abbiamo perso, ma nel complesso siamo soddisfatte, perché siamo comunque arrivate tra le prime al mondo e non è un risultato da poco. Adesso testa ai match individuali, ce la metteremo tutta per dire la nostra, siamo tre atlete competitive e cercheremo di vendicare queste giornate che non ci hanno portato quello che speravamo“.

Lucilla Boari: “Ce l’abbiamo messa tutta per guadagnarci una semifinale e una possibilità di medaglia. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, ma siamo scese in campo senza temere le nostre avversarie. Questa è l’ennesima esperienza importante che facciamo come squadra, un altro bagaglio molto importante che ci servirà per gli appuntamenti futuri, a partire dal campionato mondiale di settembre dove proveremo di nuovo a dire la nostra per dimostrare che siamo tra le migliori come abbiamo fatto anche qui a Tokyo. Adesso dobbiamo concentrarci nelle sfide individuali: sarà difficile arrivare fino in fondo, perché tutte vogliono vincere e ci sono tante atlete fortissime. Noi di sicuro faremo il nostro massimo“.

Il coach Natalia Valeeva: “Sono state bravissime e il loro è un percorso che può portare grandi risultati. Hanno cominciato ottenendo una qualificazione davvero difficile, dimostrandosi molto unite, per poi raggiungere i quarti di finale qui a Tokyo, alla loro prima esperienza insieme ai Giochi Olimpici. Ricordiamoci che hanno meno di 25 anni, sono già affiatate e possono sicuramente crescere. Ora però pensiamo alle sfide individuali, che sono un’altra occasione per maturare esperienza“.



Il Coordinatore Tecnico Sante Spigarelli conclude con una valutazione complessiva del 7° posto delle atleta italiane: “Le azzurre hanno fatto una grande prestazione superando le inglesi che ci avevano battuto ai mondiali, precludendoci la qualificazione per Tokyo al primo tentativo. Concludere il torneo a squadre con il settimo posto, dopo che ci siamo qualificate lo scorso giugno come dodicesime, credo sia un gran risultato che denota un notevole progresso rispetto ai mondiali del 2019. Dobbiamo infatti considerare l’età delle ragazze e i margini di miglioramento che hanno tutte e tre“.