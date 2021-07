Olimpiadi di Tokyo. Dell’Aquila oro nel taekwondo, Samele argento nella sciabola

Primo oro all’Italia con Vito Dell’Aquila nel taekwondo nella categoria fino a 58 kg dopo una combattuta finale contro l’ostico tunisino Mohamed Khalil Jendoubi vinta per 16 a 12 negli ultimi 13 secondi.

Argento conquistato dal Luigi Samele nella ara di sciabola maschile: sconfitto 15-7 nella finale olimpica con l’ungherese Aron Szilagyi,



Sconfitta per l’Italia femminile del basket 3×3 nel secondo match di giornata ai Giochi di Tokyo. Le azzurre sono state battute 19-16 dalla Francia, tra le favorite per l’oro. Nel match d’esordio con la Mongolia avevano vinto 15-14.

Nel ciclismo – prova su strada , medaglia d’oro per ecuadoregno Richard Carapaz . Sfortunato l’italiano Alberto Bettiol colpito da crampi mentre cercava di rientrare sul vincitore.

Pugilato. Avanza Irma Testa per verdetto, non unanime, dei giudici. Quattro hanno visto la netta vittoria dell’azzurra sulla Vorontsova nella categoria 57 kg, uno ha visto prevalere la russa, argento nel 2019.

Nel Nuoto Due azzurri in finale nel nuoto. Gabriele Detti ha centrato quella nei 400 stile libero realizzando il terzo tempo delle batterie in 3’44″67. Miglior tempo per il tedesco Henning Bennet Muhlleitner (3’43″67) davanti all’austriaco Felix Auboeck. Eliminato l’altro italiano Marco De Tullio. Alberto Razzetti si è qualificato per la finale dei 400 misti in 4’09″91, quinto tempo delle batterie e nuovo primato personale a tre centesimi dal record italiano di 4’09″88 di Luca Marin. La batteria e’ stata vinta dall’australiano Brendon Smith (4’09″27/primato dell’Oceania). Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi si qualificano per le semifinali dei 100 farfalla. La pugliese realizza il nono tempo in 57″41 e l’emiliana il dodicesimo in 57″70. In finale anche Ilaria Cusinato nei 400 misti con l’ottavo e ultimo tempo utile: 4’37″67. Miglior tempo per la statunitense Emma Weyant (4’33″55). Eliminata l’altro italiana Sara Franceschi, prima delle escluse.

Avanzano al secondo turno Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Il ligure, testa di serie numero 15, ha battuto 6-4 6-3 il giapponese Yuichi Sugita. Sonego ha superato il primo turno dsi è imposto su un altro giapponese, Taro Daniel in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (8-6), 7-6 (7-3). Aveva perso il primo set e nel secondo set ha annullato un match point. Sara Errani eliminata da Anastasia Pavlyuchenkova: 6-0 6-1. Sul 6-0 4-1 il match è stato sospeso, la russa ha accusato un lieve malore per il caldo eccessivo. Poi si è ripresa e ha chiuso l’incontro. Eliminato al primo turno anche Lorenzo Musetti, battuto 6-3 6-4 dall’australiano Millman.

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020

# Paese Oro Arggento Bronzo T. 1 Cina 3 0 2 5 2 Giappone 2 1 0 3 3 USA 1 2 3 6 4 ROC 1 1 1 3 4 Australia 1 1 1 3 6 Italia 1 1 0 2 6 Tunisia 1 1 0 2 8 Corea del Sud 1 0 2 3 9 Iran 1 0 0 1 9 Kosovo 1 0 0 1 9 Ecuador 1 0 0 1 9 Ungheria 1 0 0 1 9 Thailandia 1 0 0 1 14 Serbia 0 1 1 2 15 Bulgaria 0 1 0 1 15 Spagna 0 1 0 1 15 Belgio 0 1 0 1 15 Cina Taipei 0 1 0 1 15 India 0 1 0 1 15 Canada 0 1 0 1 15 Paesi Bassi 0 1 0 1 15 Romania 0 1 0 1 23 Indonesia 0 0 1 1 23 Estonia 0 0 1 1 23 Messico 0 0 1 1 23 Slovenia 0 0 1 1 23 Mongolia 0 0 1 1 23 Ucraina 0 0 1 1 23 Kazakistan 0 0 1 1 23 Israele 0 0 1 1 23 Francia 0 0 1 1 23 Svizzera 0 0 1 1 # Totale 16 16 20 52