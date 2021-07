Novità per Ciuffi-Gonella nella sfida del Rally Roma Capitale

L’equipaggio ACI Team Italia portacolori Squadra Corse Angelo Caffi ora sulla Volkswagen Polo Gti R5 curata dal Team Balbosca con pneumatici Pirelli è deciso a difendere la leadership nel Campionato Italiano Rally Asfalto in occasione della 9° edizione della gara capitolina con validità anche europea.

Dirette dell’evento su ACI Sport TV canale 228 di Sky, Live streaming su www.acisport.it e su pagina facebook Aci Sport.



Dopo il prezioso 4° posto nella 105°Targa Florio, Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella sono pronti per l’affascinante tracciato del Rally Roma Capitale, quinto round del Campionato Italiano Rally Sparco, dove con la nuova vettura la Volksvagen Polo R5, mirano a mantenere il primo posto del Campionato Italiano Rally Asfalto ottenuto grazie ad una notevole costanza nei risultati, all’efficace lavoro condiviso con il Team Balbosca e alla progressione mostrata nelle prestazioni ad ogni gara disputata in stagione. Il driver fiorentino ed il co pilota piemontese portacolori della nazionale ACI Team Italia, sono pronti e motivati per questa nuova sfida dove incroceranno anche la concorrenza europea, oltre ai sempre validi avversari del tricolore.

Saranno 119 i concorrenti al via con un record di oltre 40 vetture R5 iscritte alla gara che ha anche validità europea. Prestigiosa partenza da Castel Sant’Angelo venerdi 23 Luglio alle ore 19:00 e attesa parata di tutti gli equipaggi per le vie del centro con arrivo in zona Caracalla, sarà proprio in via San Balbina l’inizio della SSS1 la Power Stage di oltre 2 Km cronometrati, un tracciato questo, studiato nei dettagli, un anello che i piloti percorreranno per due giri intorno alle famose Terme di Caracalla. Sabato e domenica attraverso il territorio Laziale ci saranno le altre 12 prove speciali, ripetute per due volte, che porteranno al gran finale di domenica 25 Luglio con la prova “Fiuggi-Guarcino” l’unica che sarà ripetuta tre volte.

Tommaso Ciuffi: ”Gara davvero importante per noi questa, siamo arrivati al giro di boa per quanto riguarda il CIRA in cui noi al momento siamo al comando. La gara di Roma è sicuramente difficile e impegnativa visto che è anche più lunga del campionato, sicuramente weekend stimolante perché ci confronteremo con i piloti migliori provenienti da tutta Europa.

Correremo con una Volkswagen Polo R5 sempre del Team Balbosca con gomme Pirelli, siamo soddisfatti di questo cambio e dopo i test effettuati siamo fiduciosi per la sfida che ci attende. Desideriamo dare una ulteriore prova di costanza e crescita sportiva ad ACI Team Italia che ha riposto molta fiducia nel nostro affiatamento e nel nostro impegno”

La grande copertura mediatica permetterà di seguire l’evento, purtroppo ancora senza pubblico per le vigenti norme sanitarie Covid-19, attraverso ACI Sport TV sul canale 228 della piattaforma Sky, sulla pagina facebook di Aci Sport e su www.acisport.it.