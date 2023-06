MotoGp , Gp d’Olanda. Vittoria di Bagnaia. Bezzecchi secondo

Pecco Bagnaia è tornato alla vittoria sulla pista do Assen, nel Gp d’Olanda ’ottava tappa della MotoGP 2023. Ph.; Antonio Fraioli (GdS)

Il Campione del mondo con la sua Ducati schizza via alla partenze e tallona Brad Binder su KTM , al sewcndo giro manovra perfetta di pecco che supera il sudafricano mantenendo fino alla fine la testa della corsa con oltre 1 secondo di vantaggio

Per Bagnaia 15esima vittoria in MotoGP, 25esima in carriera e 25esimo podio, 47esimo in carriera.

Bella la sfida per la seconda posizione con Marco Bezzecchi su Ducati del Mooney VR46 Racing Team, Brad Binder su KTM e Aleix Espargarò su Aprilia.

Alla fine a spuntarla per la seconda posizione è stato Bezzecchi, mentre Binder così come ieri pur arrivando terzo, perde il podio per aver ecceduto i limiti della pista, sul terzo gradino del podio sale quindi Aleix Espargarò, che ha corso con l’ala destra penzolante dopo un contatto avvenuto in partenza.

Fuori dai gioci Jack Miller, caduto nel corso del primo giro. Stessa sorte per Fabio Quartararo e Johann Zarco, con il francese della Yamaha che perdendo l’avantreno della sua M1 ha coinvolto il connazionale del Team Pramac, Maverick Vinales, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio.

MotoGp Gara Assen – GP Olanda – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 1 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 40:37.640 2 72 Marco Bezzecchi Ducati Mooney Vr46 Racing Team +1.223 3 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing +1.925 4 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +1.528 5 89 Jorge Martin Ducati Prima Pramac Racing +1.934 6 73 Alex Marquez Ducati Gresini Racing Motogp +12.437 7 10 Luca Marini Ducati Mooney Vr46 Racing Team +14.174 8 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu +14.616 9 21 Franco Morbidelli Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +29.335 10 37 Augusto Fernandez Ktm Gasgas Factory Racing Tech3 +33.736 11 32 Lorenzo Savadori Aprilia Aprilia Racing +35.084 12 25 Raul Fernandez Aprilia Cryptodata Rnf Motogp Team +39.622 13 6 Stefan Bradl Honda Lcr Honda Castrol +42.504 14 94 Jonas Folger Ktm Gasgas Factory Racing Tech3 +45.609

La classifica piloti

1 Francesco Bagnaia 194 2 Jorge Martin 159 3 Marco Bezzecchi 158 4 Brad Binder 114 5 Johann Zarco 109 6 Luca Marini 98 7 Jack Miller 79 8 Aleix Espargaro 77 9 Fabio Quartararo 64 10 Alex Marquez 63