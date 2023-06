Emiliano Malagoli:”il segreto dei miei successi? La mentalità vincente!”

È finalmente online il sito di Emiliano Malagoli, mental coach e motivatore, punto di riferimento per tutto coloro che vogliono finalmente cambiare la loro vita. (Ph. Emiliano Malagoli -secondo da sx e il suo Team)

In occasione di questa importante lancio, gli abbiamo rivolto alcune domande per capire meglio la sua attività.

Emiliano, da dove arriva l’idea di formarsi per diventare coach?

Dopo quello che mi è accaduto sono stato costretto ad uscire dalla mia comfort zone e questo mi ha permesso di capire che spesso siamo proprio noi a porci dei limiti e a non sentirci all’altezza per raggiungere i grandi obiettivi.

Ho provato su me stesso che allenamento e mentalità vincente ti permettono di rivalutare completamente la tua persona e i tuoi obiettivi.

Dopo aver provato in prima persona l’efficienza di queste tecniche, ho deciso di metterle a disposizione degli altri per lasciare un messaggio forte di positività.

Siamo in un momento storico dove incertezza, instabilità e paura di cambiare ne fanno da padrone. Cosa serve di più per lasciare andare finalmente il passato.

Sicuramente il coraggio di cambiare le cose perché questo implica dover rimettersi in gioco sul serio. Bisogna disfarsi delle convinzioni limitanti per cambiare mentalità e acquisire una nuova consapevolezza e maggiore autostima.

Come ci arriviamo però alla motivazione?

Bisogna sempre partire da ciò che siamo per capire dove vogliamo arrivare. Sicuramente per partire occorre avere consapevolezza, convinzione e grande fiducia in noi stessi.

La tua attività a chi si rivolge in particolare?

Quando parlo di crescita personale faccio riferimento a diversi aspetti della vita della persona, anche se il mio percorso mi porta a lavorare di più su obiettivi sportivi e lavorativi.

Parliamo del “POI, DEL GIORNO DOPO”: al momento dell’incontro con te c’è il coinvolgimento totale, ma poi sta alla persona portare avanti quanto appreso. Come?

Crearsi nuove abitudini è la base per raggiungere grandi risultati e questo richiede tempo, costanza e disciplina.

E già sono tantissime le persone che, seguendo i miei consigli, hanno cambiato davvero approccio alla vita con risultati fantastici.

Cosa troveranno le persone nel tuo sito?

Potranno leggere consigli utili da mettere in pratica per cambiare giorno dopo giorno le attitudini poco positive che spesso abbiamo nei confronti della vita.

Potranno essere aggiornati sui miei eventi e sulle mie attività.

Potranno capire meglio che persona sono e contattarmi in caso di bisogno.

Perché come dico sempre. infatti:” Le soddisfazioni più grandi sono aiutare chi ha bisogno a realizzare i propri sogni”.

Chiunque fosse interessato all’attività di coaching con Emiliano può contattarlo tramite form sul sito www.emilianomalagoli.com e seguirlo sulle sue pagine social

Facebook: Emiliano Malagoli Motivatore & Sport Mental Coach

Instagram: emilianomalagoli_motivatore

Linkedin: Emiliano Malagoli

Tik Tok: Emiliano Malagoli