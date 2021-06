Presentato il 32° Meeting Internazionale di Atletica Leggera Sport e Solidarietà 8° Trofeo Ottavio Missoni

Evento organizzato dalla Nuova Atletica dal Friuli ASD in programma il 3 luglio, alle 20.30, allo Stadio Teghil di Lignano.

L’evento, stabilmente inserito nel calendario internazionale della Federazione e trasmesso in diretta su Rai Sport, richiamerà in regione 150 atleti, provenienti da 23 paesi e in rappresentanza di cinque continenti, futuri protagonisti delle Olimpiadi di Tokyo.

Atteso in pista anche il team giamaicano e, nell’anteprima, spazio alle giovani promesse (250 atleti).

Come accade fin dalla prima edizione, in programma gare per atleti paralimpici per lanciare un messaggio a favore dell’integrazione attraverso lo sport.

Qui la lista degli atleti attesi al via.

Nel centenario dalla nascita, Sport Solidarietà omaggia Ottavio Missoni con l’8° Trofeo a lui intitolato, destinato al vincitore dei 400h e targato da Confartigianato Servizi FVG.

A quarant’anni dallo storico 2,30m, verrà consegnato a Massimo Di Giorgio il premio alla carriera firmato dalla sartoria Filip Julien.

Uno speciale ricordo sarà riservato ad Alessandro Talotti; le offerte raccolte all’ingresso, gratuito e regolamentato secondo la normativa vigente, verranno devolute alla famiglia del campione friulano.

L’evento sarà preceduto da un convegno tecnico formativo promosso in collaborazione con l’Università di Udine.