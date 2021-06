Elba-Vela: tutto pronto per il 9° S&S Swan rendez vous

Le 23 imbarcazioni iscritte sono già arrivate alle banchine del CVMM





Tutto è pronto al Circolo della Vela Marciana Marina per il 9° S&S Swan Rendez-vous, la manifestazione che si svolge ogni due anni riservata ai mitici “cigni” del mare finlandesi progettati dallo studio americano Sparkman & Stephens. Questa sarà la quinta volta a Marciana Marina dopo le edizioni degli anni 2009, 2011, 2013 e 2015.

Da domani fino a domenica 27 giugno 2021 le banchine del sodalizio velico marinese ospiteranno le 23 imbarcazioni iscritte con i loro equipaggi- provenienti da Italia, Belgio, Francia, Germania, Olanda e Svizzera – per dare vita a una serie di regate lungo le coste dell’isola d’Elba.



Nella giornata di domani 23 giugno si procederà con il perfezionamento delle iscrizioni e verranno distribuiti agli armatori gli omaggi previsti dal CVMM e dagli sponsor e quelli offerti da Nautor’s Swan, i gilet del prestigioso marchio Sease che verranno consegnati dal rappresentante del cantiere finlandese Vanni Galgani).



Nei giorni seguenti dal 24 al 26 giugno, verranno disputate tre regate su percorsi costieri con il primo colpo di cannone previsto per le ore 12.00 di giovedì 23 giugno.. Sabato 26 giugno a fine regata si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori (nel rispetto del protocollo Covid stabilito dalla Federazione Italiana Vela). Domenica 27 i partecipanti ripartiranno dall’isola alla volta dei loro porti di armamento, una sorta di “bye-bye day” e un arrivederci alla prossima edizione nel 2023.

A dirigere le operazioni in mare in qualità di presidente del Comitato di Regata ci sarà il giudice rosignanese Andrea Bimbi.



Come nelle passate edizioni oltre ai premi istituzionali per i migliori di classe (imbarcazioni fino a 44′ piedi, flotta classe Toremar e oltre i 44 piedi di lunghezza, flotta classe Moby) e Overall verranno assegnati anche molti premi speciali.



Il vincitore della classifica ovearall si aggiudicherà il prestigioso trofeo Rod&Olin Stephens Royal Thames Yacht Club Trophy, trofeo challenge in memoria di John Bailey, presentato da Helen Bailey nonché il Club Swan Award offerto da Nautor’s Swan e come sempre verrà assegnato il trofeo Zeppelin Trophy Most Elegant and Best Maintained Swan, trofeo challenge offerto da Jonathan Todhunter. Inoltre i concorrenti riceveranno numerosi prestigiosi premi offerti dagli sponsor: una passerella di carbonio Carboway, 2 comunicatori satellitari Garmin Inreach, attrezzatura Ronstan Sailing, 1 presa a mare Black Seacock della Blakes&Taylors, set di Acqua dell’Elba; Rigoni di Asiago consegnerà a ogni team partecipante i suoi prodotti in una borsa in tessuto di vela riciclato personalizzata con il logo S&S Swan Association come pure Siit Pharmaceutical fornirà a tutti i velisti i suoi integratori MGK VIS.



La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di MM e grazie al supporto di Acqua dell’Elba, Blakes&Taylors, Carboway, Moby/Toremar, Garmin, Nautor’s Swan, Rigoni di Asiago, Ronstan/Andersen, Sease, Siit Pharmaceuticals/MGK VIS, James Robinson Taylor (fotografo ufficiale).



Nella foto di repertorio di JAmes Robinson Taylor la banchina del CVMM in occasione della manifestzione S&S Swan Rendez-vous.