Ragazze Nel Pallone, quindicesima edizione: lancio date

Sempre a luglio. Sempre al Parco Filippo Raciti di Padova. Torna anche quest’anno il festival di sport femminile più grande d’Italia per la sua quindicesima edizione e lo farà nei giorni 7, 8 e 9 luglio 2023.

Ragazze Nel Pallone si sforza ogni anno di migliorare la sua offerta di sport ed anche per il 2023 le novità non mancheranno di certo.

RNP 2023 vedrà il ritorno della boxe, che si conferma essere uno spettacolo davvero avvincente. Si svolgerà anche quest’anno, in collaborazione con “Boxe Piovese”, un torneo interregionale e come nell’edizione 2022 saranno Lombardia e Veneto a sfidarsi.

Ma anche altri sport da combattimento si ritaglieranno sempre più spazio.

Il festival quest’anno vedrà svolgersi un torneo regionale di taekwondo, organizzato in collaborazione con “Team Monforte”. Novità dell’edizione 2023 sarà la kickboxing, di cui si potrà apprezzare una dimostrazione: presente fra le altre atlete, Silvia La Notte, campionessa pluripremiata a livello mondiale.

Fra le conferme il basket, che nell’edizione del luglio prossimo vedrà ben due tornei allietare tutte le appassionate e gli appassionati: oltre ad un torneo 3X3 senior, ci sarà anche un torneo giovanile, sempre con la formula 3X3; Ragazze Nel Pallone sarà l’ultima tappa regionale del più ampio evento nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Basket.

Il calcio è stato da sempre ed è tutt’ora una parte fondamentale dell’evento: a RNP non poteva quindi mancare il futsal, per questo verrà organizzato un torneo interregionale. La proposta di Ragazze Nel Pallone sarà duplice: oltre al calcio a 5 su campo sintetico si potrà assistere anche al torneo di calcio a 6 su erba.

Non mancherà anche quest’anno, come per la passata edizione, l’attenzione alle sportive del futuro: in collaborazione con Individual Soccer School è in preparazione una masterclass di allenamento di calcio su erba che avrà le bambine come protagoniste.

Una partecipante d’eccezione sarà Carol De Lisanti, bambina prodigio del calcio femminile che a sette anni gioca nella Roma.

Fondamentale per Ragazze Nel Pallone è da sempre la sinergia con altre realtà del mondo dello sport e non solo. Ne è un tipico esempio la collaborazione con l’app “One Of Us”, community che consente alle donne che amano il calcio di condividere i propri video e farsi notare dagli scout, realizzando il proprio sogno.

Anche il lato psicologico dello sport riveste per RNP una grande importanza. Nell’ambito del festival 2023 sarà presente l’Ordine degli Psicologi del Veneto, i cui professionisti mostreranno degli esercizi che aiuteranno a comprendere quanto un percorso di psicologia dello sport possa incidere positivamente sulla prestazione delle atlete.

Ragazze Nel Pallone da sempre gradisce confrontarsi su temi fondamentali con altre realtà italiane ed europee: per questo anche quest’anno non mancheranno presentazioni di libri e dibattiti che vedranno la presenza di ospiti importanti.

Si aggiungono fra i tornei, ultimate frisbee, padel e touch rugby, oltre agli immancabili beach games.

Tra gli sport meno noti, ma dal radioso futuro, ci sarà un’esibizione di pickleball. Ma non è tutto,fra le altre esibizioni: crossfit, thai chi, arrampicata e beach tennis.