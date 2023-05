Italiano , Fiorentina:”Abbiamo giocato alla pari contro una squadra strepitosa”

Vicenzo Italiano e la Fiorentina masycano amaro, I Viola non riescono nel’impresa di conquistare la Coppa Italia. Nella finale di Roma , stadio Olinpico , i gigliato sconfitti dall’Inbter 2-1.

“Siamo partiti molto bene anche dopo il primo gol – ha commentato a fine partita il tecnico viola -, poi abbiamo concesso la ripartenza dell’1-1 che potevamo evitare. L’Inter poi è finalista di Champions e ha un campione del mondo in attacco che si è inventato il secondo gol. Nella ripresa abbiamo messo in grande difficoltà l’Inter, ma con grande rammarico non è bastato. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra strepitosa, ma non possiamo mollare perché abbiamo un’altra finale”.