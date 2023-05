Inzaghi , Inter:” “Siamo stati bravi , i ragazzi sono stato bravi”

Simone Inzaghi si gode la conquista della Copa Italia .

Una vittoria in rimonta per 2-1 sudata per i nerazzurri, col tecnico che si è detto orgoglioso e soddisfatto: “Sono contento perché abbiamo vinto una coppa che volevamo, volevamo riconfermarci dopo l’anno scorso”.

“La Fiorentina è un’ottima squadra , di valore che ci ha impensierito tanto. Siamo partiti sbagliando l’approccio, solitamente non lo facciamo” il commento del tecnico ai microfoni di Mediaset.

Inzaghi ha poi fatto un plauso ai suoi, per aver retto e aver ribaltato la partita: “I ragazzi sono stati bravissimi, siamo riusciti a rimanere in partita e l’abbiamo ribaltata”.