Roma – Feyrnoord , finale Conference League. Stasera i giallorossi di Mourinho per la conquista della Coppa

Roma-Feyenoord Probabili formazioni

Poche ore poi la finale Conference league tra Roa e Feyenoord. A Tirana la partita più importante di tutta la stagione per i giallorossi di Mourinho .

Le probabili formazioni

Mourinho ha solo qualche dubbio circa le condizioni di Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo, ma soltanto il primo dovrebbe partire dalla panchina salvo ripensamenti dell’ultimo secondo. La porta sarà affidata a Rui Patricio, con la solita linea a tre di difesa formata da Smalling, Ibanez e Mancini. Sulle fasce agiranno Karsdrop e Zalewski, con Spinazzola pronto a subentrare, mentre al centro restano confermati Cristante e Sergio Oliveira. In avanti invece si ricompone il tridente formato da Pellegrini, Zaniolo e Abraham.

L’unico problema per il Feyenoord invece riguarda le condizioni del portiere: il titolare resta Bijlow, ma al momento non è in grado di scendere in campo dal 1′ e potrebbe lasciare il posto a Marciano. Geertrudia e Malacia saranno sugli esterni, mentre per il centro della difesa gli olandesi punteranno su Tranuer e Senesi. La diga di centrocampo sarà composta da Kokcu e Aursnes, mentre sulla trequarti Nelson, Til e Sinisterra faranno da supporto a Dessers, il capocannoniere di questa competizione.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham

FEYENOORD (4-2-3-1): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers