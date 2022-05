Padel: Maria Sole Ugolini, 2^ nella classifica femminile, fissa gli obiettivi: l’esame di maturita, poi al master di questo circuito e alla promozione in classifica

Sperava in cuor suo di cogliere un risultato che le consentisse di rimanere da sola

in vetta alla classifica femminile del ‘Padel Tour 2022’, e c’è arrivata vicino se è

vero che Maria Sole Ugolini e Francesca Lepri hanno ceduto di misura in

semifinale (75 46 63) a Chiara Sasdelli e Alessia Madia, prima testa di serie del

torneo andato in scena a metà maggio sui campi del Sun Padel Rimini. Foto: Wonderbay finale femminile)



“E’ stato un match che si è deciso su poche palle, nel primo set non siamo riuscite

a mantenere un break di vantaggio – spiega la giovane atleta del Padel Club

Riccione senza nascondere un po’ di rammarico – mentre nel terzo poi abbiamo

ceduto un turno di servizio all’inizio della frazione, senza riuscire più a recuperare,

nonostante alcune chance. Abbiamo pagato qualche alto e basso di troppo,

probabilmente dovuto al fatto di non aver disputato insieme tante partite, ma onore

alle nostre avversarie, che nei momenti decisivi hanno mostrato lucidità e

precisione. Speriamo di rifarci, comunque, nelle prossime tappe, a cominciare da

quella al Country Racket World Bologna a metà giugno, anche perché le borse da

padel di Loft1 in palio per le vincitrici sono un premio assai intrigante…”.

La 19enne della Perla Verde, che ha avuto la soddisfazione di rappresentare

l’Italia ai Mondiali juniores 2019, a Castellon (Spagna), selezionata dalla capitana

Sara D’Ambrogio, ha messo tra le priorità di questa sua stagione proprio il circuito

di tornei Open organizzato dal Comitato FIT Emilia Romagna insieme a Match

Point e Net-Gen.

“Sto frequentando l’ultimo anno dell’istituto alberghiero e quindi mi attende

l’esame di maturità, per cui in questo momento il padel è soprattutto un modo per

rilassarmi dagli impegni scolastici e scaricare qualche tensione. E avere a

disposizione una serie di tornei nell’ambito della nostra regione è una preziosa

opportunità, senza doversi spostare di tanti chilometri per poter disputare

competizioni. Sono un’agonista per carattere ed è chiaro che quando si entra in

campo, con la pala in mano, si gioca per vincere, per cui centrare la qualificazione

al Master del Padel Tour Emilia Romagna è una delle mie ambizioni”, spiega

Maria Sole, che con 150 punti in classifica (ha conquistato la seconda tappa del

tour, al Wonderbay San Marino) attualmente condivide la seconda poltrona con

Chiara Sasdelli, appena a 10 lunghezze di distanza da Matilde Danieli, vincitrice

della prova sul lungomare di Rimini al fianco di Laura Bianchini.

“Ho iniziato a sinistra in campo, però da qualche tempo insieme al mio allenatore

Tony Mami abbiamo deciso per lo spostamento a destra, anche perché faccio

coppia spesso con Veronica Vandi, abituata ad occupare quella posizione. Siamo

un gruppo di otto ragazze che condividiamo gli allenamenti al circolo a Riccione,

disputando anche i campionati a squadre. Obiettivi? Tenuto conto anche della

maturità, vorrei riuscire a mettere insieme i punti per essere promossa a 2.1 a fine

anno, non sono tante ad arrivarci così giovani. Il livello di questo sport nel nostro

Paese si sta alzando velocemente e in ambito femminile stiamo raccogliendo

diverse soddisfazioni, anche in ambito internazionale. Chissà, un sogno per il

futuro sarebbe proprio quello di vivere di padel, da professionista. E’ un qualcosa

ancora da là da venire, però un pensierino ce lo faccio…”.

Intanto Ugolini assapora l’aria del tour internazionale visto che in questi giorni

prende parte al tabellone di qualificazione del torneo a partecipazione straniera

con montepremi di 10.000 € al Foro Italico di Roma – in contemporanea con

l’Italy Premier Padel maschile – avendo guadagnato proprio con la compagna di

club Veronica Vandi il pass nelle prequalificazioni disputate al Wonderbay San

Marino.

“La cosa che più mi piace del padel è proprio l’avere un’altra persona accanto, con

cui dialogare e condividere le situazioni di gioco, ma soprattutto divertirsi in

campo. La sintonia e l’alchimia fra componenti della coppia sono fondamentali e

in tal senso, per affinare sempre più l’affiatamento, gioca un ruolo fondamentale il

potersi allenare insieme con continuità – conclude Maria Sole –, aspetto che fa

davvero la differenza”.



PADEL TOUR: LE PROSSIME PROVE IN CALENDARIO

10-12 giugno Country Racket World Bologna

17-19 giugno Padel Club Cattolica

24-26 giugno Misano Out Sporting Club

1-3 luglio Ravenna Padel Center

8-10 luglio New River Piacenza

15-17 luglio Cervia Padel 1994

22-24 luglio Up Tennis Torre Pedrera

29-31 luglio Padel Polisportiva Saliceta Modena

5-7 agosto The Wall Marina Romea

26-28 agosto Viserba Padel

2-4 settembre Padel Club Riccione

16-18 settembre Modena Set Point

23-25 settembre Massa Lombarda Padel

7-9 ottobre Padel Town Forlì

14-16 ottobre 051 Padel & Beach Casalecchio (BO)

21-23 ottobre Centro Padel Piacenza

(data da definire) Galaxy Padel Ferrara

novembre Master Finale