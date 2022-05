F1 . Gran Premio Montecarlo: tutti aspettano Leclerc

Leclerc è monegasco , e il prossimo Gran premio di disputerà nella città del pilota Ferrari.

Nel 2021 Leclerc non fu fortunato. Charles è pronto alla dura sfida con Max Verstappen , lungo la la difficilissima pista del princiapto di Monaco .

Il Gran Premio di Montecarlo si è adeguato al formato standar e per la prima volta vedremo un weekend , con le libere al venerdì, le qualifiche al sabato e la gara alla domenica.

Personalmente scendere in pista un giorno dopo rispetto al tradizionale giovedì mi aiuterà ad entrare più facilmente nel ritmo-gara, al pari degli altri fine settimana. Nel complesso dunque sono favorevole e guardo con fiducia a questo nuovo formato”.

“L’approccio sarà lo stesso dI sempre, indipendentemente dalla posizione che occupiamo in campionato. Sappiamo che ogni punto conta, che i nostri rivali sono fortissimi e che anche un piccolo errore qui può fare una grande differenza. Abbiamo visto in questa stagione che solo il team che fa tutto alla perfezione può riuscire a vincere. Ebbene, a Monaco faremo di tutto per essere noi quel team. Vincere su una pista così è sempre molto difficile ma ho piena fiducia nella squadra e questo è sempre il miglior requisito di partenza per raggiungere l’obiettivo”.

“Non ho dubbi: il tratto che preferisco è senz’altro la zona delle Piscine, dove ci sono due esse una dietro l’altra. Mi piace molto passare velocissimo in questo settore. Inoltre queste curve mi ricordano che è proprio nella vasca che si vede in televisione che da bambino ho imparato a nuotare, e ciò rende questo passaggio per me ancora più speciale”.