Aliyyah e Yasmeen Koloc ad AfroCannes, una conferenza per promuovere la diversità e l’inclusione nell’industria cinematografica e oltre

Aliyyah e Yasmeen Koloc, i piloti da corsa di 17 anni, sono stati invitati a parlare ad AfroCannes sabato scorso sui temi della diversità e dell’inclusione nel motorsport. È un argomento che sta a cuore ai gemelli poiché sono stati oggetto di commenti sessisti e offensivi da parte di un concorrente alla Dakar 2021. Da allora, hanno lavorato per aumentare la consapevolezza dell’uguaglianza e del rispetto nel motorsport e non solo.

Aliyyah e Yasmeen provengono da un background culturale misto. La loro madre è delle Seychelles e del Sudan, il padre della Repubblica Ceca e di Vanuatu. Sono nati a Dubai e hanno viaggiato per il mondo fin da piccoli. Hanno quindi accettato volentieri di intervenire alla conferenza di Cannes organizzata da Yanibes, boutique di PR, agenzia di comunicazione e consulenza aziendale fondata da Prudence Kolong, in occasione del Festival di Cannes 2022. AfroCannes è stato organizzato per collegare film, paesi e persone dall’Africa e altrove e per promuovere l’inclusione e la diversità nei film e in altri settori come il motorsport.

Da sinistra a destra: Ludovic Pezé (MFT), Luka Peros, Yasmeen Koloc, Jimmie Jean-Louis, Dan Sheldon, Aliyyah Koloc, Gary Dourdan

Aliyyah Koloc ha parlato della sua esperienza alla conferenza: “È stato un grande evento con molte persone davvero simpatiche! Abbiamo parlato della diversità nel nostro sport e non solo. Con il nostro programma Equality & Diversity stiamo cercando di ispirare le giovani generazioni a seguire i propri sogni nel motorsport e altrove”. Aliyyah, a cui è stato diagnosticato l’Asperger, ha aggiunto: “Raramente parlo in pubblico di argomenti non legati agli sport motoristici, ma è molto importante diffondere la consapevolezza e agire di conseguenza, così chi è meno fortunato di noi può avere le stesse opportunità”.

Sua sorella Yasmeen Koloc ha spiegato: “L’evento è stato davvero fantastico ed è stata un’esperienza meravigliosa. Ho avuto modo di incontrare e parlare con alcune persone molto stimolanti. Credo fermamente che tutti possano fare la differenza e, dato che io e Aliyyah proveniamo da un background misto, speriamo di essere in grado di trasmettere la nostra esperienza, anche se siamo ancora abbastanza giovani, per aiutare gli altri a lottare per ciò che vogliono ottenere in vita.”

Photo – Copyright: ©️Marc Picalausa – Yanibes Production.