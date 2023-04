Uno sguardo alla Serie C: verdetti promozione

A cura di Marco Foianesi. La regolar season è terminata e di conseguenza sono stati emessi i verdetti finali. Tra promozioni e retrocessioni, play-off e play-out la Serie C non finisce mai di stupire.

Promozioni: FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro

Nei tre gironi della Lega Pro non c’è stato bisogno di aspettare gli ultimi 90’ per decretare le vincenti di ogni girone.

Nel Girone A, ha vinto in modo sorprendentemente una piccola realtà come quella della FeralpiSalò, che per la prima volta della sua breve storia è stata promossa in Serie B. I leoni del Garda rappresentano le città di Salò e Lonato del Garda, due piccoli comuni nella provincia di Brescia. Nel campionato cadetto andrebbero a posizionarsi dietro solo al Castel di Sangro come numero di abitanti,e nel caso dovesse retrocedere il Brescia, anche a livello provinciale prenderebbero lo scettro.

Nel Girone B, la lotta promozione è stata incerta fino alla fine. A contendersi la promozione tre squadre: Reggiana, Entella e Cesena. Alla fine della penultima giornata a staccare il pass per la Serie B è stata la Reggiana di Aimo Diana, che per tutta la stagione era stata al comando, ma a 180 minuti dalla fine aveva subito il sorpasso da parte dei liguri dell’Entella. Ritorna in Serie B dopo appena 2 anni.

Nel Girone C, una sola squadra al comando, la vera regina di tutti i gironi, che ha battuto record su record: Catanzaro. Non è arrivata a 100 perché ha ottenuto la promozione troppo in anticipo, però concludere la stagione con 96 punti, frutto di 30 vittorie, 6 pareggi e 2 solo sconfitte con 102 gol realizzati e 21 subiti, significa aver fatto la storia della Serie C. Il record precedente di punti apparteneva, con l’era dei tre punti e con questo format al Sudtirol che aveva ottenuto 90 punti. In un certo senso resiste il record della Ternana, che con Lucarelli ottenne sempre 90 punti ma con 2 partite in meno, con un girone a 19 squadre