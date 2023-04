Gasperini , Atalanta:”Col miglior Duvan potevamo avere più chance”

Gian Piero Gasperini si gode il successo contro la Roma e 3-1 , vittoria importante in chiave qualificazione Champions League.

“Abbiamo affrontato una squadra indubbiamente forte- così il tecnico nerazzurro ai microfoni Dazn-.

Per batterla in questo modo, c’era bisogno di tutte le componenti: abbiamo fatto un’ottima prova. Quando c’è la concentrazione giusta, come stasera, per l’avversario diventa difficile. I centrocampisti hanno fatto doppia funzione e ci hanno dato molta compattezza. Col miglior Duvan potevamo avere più chance. Giocatori come lui e Muriel sono in grado ancora di darci un grande aiuto e con la loro miglior condizione possiamo raggiungere il nostro traguardo”.