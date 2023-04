Atalanta-Roam 3-1

L’Atalanta ha battuto 3-1 la Roma posticpo 31a giornata di Serie A rilanciando la candidatura per un posto in Champions League

Gara apertissima al Al Gewiss Stadium, in palio un posto in Champions League. La squadra di Gasperini passa in vantaggio con Pasalic al 39 sinistro di prima intenzione su assist di Duvan Zapata. Nella ripresa la partita si trascina fino al 74′ quando Toloi su azione da calcio d’angolo infila Rui Patricio e fa 2-0.

La gara si è infiammata nel finale: al 74′ Toloi ha firmato il raddoppio sugli sviluppi da corner, poi Pellegrini ha riaperto i giochi all’83’ su assist di Belotti. Il Finale regala ancora emozioni per una papera di Rui Patricio che ha spalancato a permesso a Koopmeimers di mettere a segno il 3-1 finale.

IL TABELLINO

ATALANTA-ROMA 3-1

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello ; Toloi , Djimsiti (28′ st Palomino ), Scalvini ; Zappacosta , De Roon , Ederson (51′ st Soppy ), Maehle(36′ st Demiral ); Koopmeiners , Pasalic (36′ st Hojlund sv); Zapata 7,5 (51′ st Muriel sv). A disp.: Musso, Rossi, Bernasconi, Mendicino, Boga. All.: Gasperini

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio ; Mancini (19′ st El Shaarawy ), Ibanez , Llorente ; Celik , Bove (19′ st Matic ), Cristante , Zalewski (19′ st Spinazzola ); Solbakken (19′ st Dybala ), Pellegrini ; Abraham (36′ st Belotti ). A disp.: Boer, Svilar, Kumbulla, Camara, Volpato, Tahirovic. All.: Mourinho

Arbitro: Irrati

Marcatori: 38′ Pasalic (A), 29′ st Toloi (A), 38′ st Pellegrini (R), 39′ st Koopmeiners (A)

Ammoniti: De Roon, Palomino, Koopmeiners (A); Solbakken (R)