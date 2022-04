Urlo di Tonali al 92′. Lazio – Milan 1-2

La corsa allo scudetto è un discorso che riguarda Milan. Tonali al 92′ regaòa vittoria ai rossoneri

Il Milan risponde alla vittoria dell’Inter con la Roma e nel posticipo serale della 34^ giornata Serie A la squadra di Pioli batte la Lazio 2-1 confermando il primo posto in classifica a+2 sui nerazzurri , in attesa del match di recupero che l’Inter giocherà con il Bologna.

All’Olimpico nel primo tempo i biancocelesti partono forte e sbloccano la gara con Immobile (4′), l’attaccante sfrutta un’indecisione di Theo Hernandez e Kessie , deviando alle spalle di Maignan un assist di Milinkovic-Savic.

Il Milan riordina le idee e Messias impensierisce Strakosha. Ci prova anche Giroud su lungo rinvio di Maignan il francese non trova la porta di testa da buona posizione.

Il match si fa interessante con botta e risposta da una parte all’altra Botta e risposta che accende il match e tiene alto il ritmo. A caccia del pari, il Milan guadagna metri e spinge. La Lazio invece serra le linee, raddoppia sui portatori e con tanto campo davanti punta tutto sui cambi di gioco e sulla rapidità delle punte. Da una parte Leao dà una scossa alla gara con i suoi strappi, ma Strakosha è attento e Kessie è impreciso. Dall’altra Lazzari invece prova a fare tutto da solo, ma non riesce a finalizzare una grande incursione palla al piede. Episodi che nel finale del primo tempo innescano il forcing rossonero. Giroud e Tonali non trovano la porta, poi Guida lascia correre su un tocco di mano di Luis Alberto in area e Strakosha disinnesca una punizione velenosa di Theo Hernandez.

La ripresa i ritmi non si abbassano con il Milan che centra bersaglio grosso. A rimettere tutto in parità ci pensa Giroud, ma tutto nasce ancora una volta da una sgroppata di Leao in verticale. Rete che riporta tutto in equilibrio e rilancia i rossoneri.

La squadra rossonera riacquista fiducia spinge di più anche nel pressare i biancocelesti , la gara cambia.

Radu si oppone al colpo di testa di i Kessie, poi Messias fa tutto bene, ma il suo sinistro finisce largo di poco.

Dalle panchine arrivano i cambi , Sarri sostituisce Luis Alberto, Leiva e Radu e fa entrare Cataldi, Basic e Marusic. Pioli invece toglie Giroud, Diaz e Messias e getta nella mischia Ibra, Rebic e Krunic.

Dal 70′ in poi il match fiventa più duro , con le due squadre allungate sul terreno di gioco , senza abbassare il rirmo.

Strakoska si supera prima su Leao, poi mura un sinistro di Rebic. Ibra ha sul destro la palla buona per raddoppiare, ma calcia a lato, poi nel recupero innesca il colpo del ko. Dopo un colpo di testa sbagliato di Acerbi, proprio Zlatan serve Tonali di testa in mezzo all’area e l’ex Brescia (92′) firma in allungo il gol che decide la gara e tiene in corsa i rossoneri per lo scudetto.

IL TABELLINO

LAZIO-MILAN 1-2

Lazio (4-3-3): Strakosha ; Lazzari (35′ st Hysaj ), Patric (35′ st Luiz Felipe ), Acerbi , Radu (18′ st Marusic ); Milinkovic-Savic , Lucas Leiva (16′ st Cataldi ), Luis Alberto (16′ st Basic ); Felipe Anderson 6, Immobile , Zaccagni .

A disp.: Reina, Adamonis, Akpa Akpro, Cabral, Kamenovic, Romero, Moro. All.: Sarri

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Calabria , Kalulu , Tomori, Theo Hernandez ; Tonali , Kessie ; Messias (26′ st Krunic ), Brahim Diaz (23′ st Ibrahimovic ), Rafael Leao (41′ st Saelemaekers ); Giroud (23′ st Rebic ).

A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Castillejo, Romagnoli, Lazetic, Bakayoko, Gabbia. All.: Pioli

Arbitro: Guida

Marcatori: 4′ Immobile (L), 5′ st Giroud (M), 47′ st Tonali (M)

Ammoniti: Strakosha, Leiva, Cataldi (L); Tomori, Ibrahimovic, Kalulu, Tonali (M)