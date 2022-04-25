Serie B – Risultati 36^ giornata

Redazione 25 Aprile 2022 Serie B Commenti disabilitati su Serie B – Risultati 36^ giornata

Il Lecce batte il Pisa e balza in testa alla classifica sfruttando la sconfitta della Cremonese a Crotone. Poker del Frosinone al Monza.

I Risultati

ASCOLI – CITTADELLA 0-0

CROTONE – CREMONESE 3-1

12′ KARGBO (CROT.), 38′ BAEZ (aut) 40′ CALAPAI (CROT.) 61′ ZANIMACCHIA (CREM.)

COSENZA-PORDENONE 3-1

FROSINONE – MONZA 4-1

13′ MOTA (M) , 37′ CIANO (F), 40′ ZERBIN (F) , 49′ DI GREGORIO (AUT:), 90+1 CANOTTO (F)

COSENZA- PORDENONE 3-1

24′ LOVISA (P), 36′ (R) e 44′ LARRIVEY (C), 83′ CAMPORESE (C)

LECCE – PISA 2-0

18′ LUCIONI , 85′ FARAGO’

ALESSANDRIA-REGGINA 0-0