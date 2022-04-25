Serie B – Risultati 36^ giornata

Il Lecce batte il Pisa e balza in testa alla classifica sfruttando la sconfitta della Cremonese a Crotone. Poker del Frosinone al Monza.
I Risultati
ASCOLI – CITTADELLA 0-0
CROTONE – CREMONESE 3-1
12′ KARGBO (CROT.), 38′ BAEZ (aut) 40′ CALAPAI (CROT.) 61′ ZANIMACCHIA (CREM.)
COSENZA-PORDENONE 3-1
FROSINONE – MONZA 4-1
13′ MOTA (M) , 37′ CIANO (F), 40′ ZERBIN (F) , 49′ DI GREGORIO (AUT:), 90+1 CANOTTO (F)
COSENZA- PORDENONE 3-1
24′ LOVISA (P), 36′ (R) e 44′ LARRIVEY (C), 83′ CAMPORESE (C)
LECCE – PISA 2-0
18′ LUCIONI , 85′ FARAGO’
ALESSANDRIA-REGGINA 0-0