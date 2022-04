Serie A – Stasera ore 20,45, Sassuolo – Juventus, le probabili formazioni

Stasera Sassuolo – Juventus, chiuderà la 34^ giorata Serie A

Il Sassuolo di Alessio Dionisi si appresta a ospitare la Juventus di Massimiliano Allegri. Per i bianconeri occasione per accorciare in classifica sul Napoli , partenopei sconfitti ieri a Empoli 3-2.

In proiezione quarto posto i bianconeri mantengono il discacco +5 sulla Roma

La sfida del “Mapei Stadium” è in programma alle ore 20:45

Le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1); Consigli; Müldur, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; D. Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

A disp.: Pegolo, Ruan, Chiriches, Rogerio, Toljan, Ciervo, Djuricic, Magnanelli, Matheus Henrique, Oddei, Ceide, Defrel.

All. Alessio Dionisi

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Lu. Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Berandeschi Dybala, Morata; Vlahovic.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Miretti, Alex Sandro, Kean, De Sciglio.

All. Massimiliano Allegri