Dopo la sconfitta contro il Milan, Maurizio Sarri mastica amaro. “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e poi nella ripresa abbiamo sofferto dopo una settimana travagliata con otto giocatori con la febbre – ha spiegato a DAZN il tecnico biancoceleste –

. Nel recupero abbiamo perso su un errore quando sembrava che ormai non stavamo più rischiando nulla”. “Non so se la società ha un piano A o B per il mercato – ha aggiunto -. Per me non cambia niente con o senza qualificazione per l’Europa”.