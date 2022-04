Ecco com’è andato il weekend in Seconda Divisione & CIF9

In Seconda Divisione, non sbagliano Lions e Giaguari ma cadono i Saints e tornano a vincere anche gli Skorpions. In CIF9 vincono gli scontri diretti per la vetta della classifica Bengals, Rams, West Coast Raiders e Cavaliers. Prima vittoria stagionale anche Muli, Trappers e Wolverines.

Girone di ritorno in Seconda Divisione e classifica invariata per Lions Bergamo e Giaguari Torino che, grazie alle vittorie su Redskins Verona e Aquile Ferrara mantengono la testa dei Gironi A e B a punteggio pieno. Tornano a vincere e soprattutto a convincere gli Skorpions Varese, che travolgono i Frogs Legnano 42 a 0, mentre a regalare il primo dispiacere stagionale ai Saints Padova ci pensano i Sentinels Isonzo che, mai domi, rincorrono i padovani per tre quarti di partita, per poi mettere la freccia del sorpasso nell’ultima frazione di gioco.

In CIF9, weekend elettrizzante, dove si è segnato molto e dove certamente chi è andato allo stadio si sarà divertito. Ad avere la meglio sulle dirette avversarie per la testa della classifica dei rispettivi gironi sono stati i Bengals Brescia (44 a 0 ai Braves Bologna), i Rams Milano (nel combattuto match vinto per 26 a 20 contro i Predatori GdT), i West Coast Raiders Toscana (che hanno strapazzato 30 a 6 i Pretoriani Roma) e i Cavaliers Castelfranco (che battono i Leoni Basiliano, Campioni d’Italia in carica per 48 a 7). Scalano le classifiche, mettendo la prima W a referto anche Muli Trieste, Trappers Cecina e Wolverines Piacenza, a segno rispettivamente contro Venezia AFT, Guelfi Neri Firenze e Honey Badgers Formigine.

Risultati:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 7

Redskins Verona vs Lions Bergamo 0-38

Sentinels Isonzo vs Saints Padova 21-18

Reapers Torino vs Hogs Reggio Emilia 16-7

Frogs Legnano vs Skorpions Varese 0-42

Giaguari Torino vs Aquile Ferrara 27-10

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – Trofeo Paolo Crosti (CIF9) – Week 6

Wolverines Piacenza vs Honey Badgers Formigine 41-0

Bengals Brescia vs Braves Bologna 44-0

Rams Milano vs Predatori GdT 26-20

Venezia AFT vs Muli Trieste 6-18

West Coast Raiders Toscana vs Pretoriani Roma 30-6

Trappers Cecina vs Guelfi Neri Firenze 22-0

Cavaliers Castelfranco vs Leoni Basiliano 48-7

Ph. Credits: @Andrea Donati