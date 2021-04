Serie A: Morata risponde Vlahovic. Fiorentina-Juventus 1-1

Viola in vantaggio con Vlahovic su calcio di rigore. Morata nel secondo tempo , appena entrato ristabilisce la parità. (foto: un’azione di gico in area Viola)

La partita

Primo tempo con la Juve che muone bene la palla e la fa girare, Fiorentina che impedisce ai bianconeri di trovare sbocchi nella maglie della difesa ben organizzata da Iachini.Al (12’) occasione Fiorentina: palla sbagliata da Cristiano Ronaldo, che innesca il contropiede di Ribery. Palla filtrante del francese per Vlahovic, con Szczesny che gli esce sui piedi e lo anticipa.

Viola pericolosi al (21’) con Pulgar il cileno calcia d’esterno collo destro , il volto di Benucci devia e la palla centra il palo interno con Sczsney che si ritrova incredulo la palla tra le mani.

Meglio la Fiorentina che fornisce più geometrie, così al (29’) su azione da calcio d’angolo, contrasto aereo Rabiot in elevazione tocca la palla con un braccio , Massa invitatola al Var a rivedere l’azione , concede il penalty trasformato con un cucchiaio da Vlahovic.

Prima a del riposo l’unica opportunità per i bianconeri: azione in verticale, innescata da Dybala che sulla trequarti si gira e parte verso la porta, trova Bentancur che a sua volta mette Ramsey davanti a Dragowski. Il gallese controlla e calcia a lato in allungo.

Ripresa Koulovseski al posto di Bonucci , Morata per Dybala,lo spagnolo al 1’ minuto parte inb linea evitando l’odd side , Pezzella lo tiene in gioco sinistrio a giro Dragowski appena fuori dai pali viene scavalcato 1-1.

Un’altra Juve che mette alle corde la Fiorentina , Ronaldo nn sembra in grande giornata. Occasionissima per Chiellini da calcio d’angolo , invece di indirizzare verso la porta mette a palla al centro dell’area , la difesa vuiola libera. Solo tentativi in contropiedi della Fiorentina , pochi pericoli per la retroguardia bianconera, ci prva Pugar con un dewstro a giro rasterra con deviazine di Szczesny. Ronaldo ha l’occasione giusta , il portoghese sottoporta sfiora di testa un precis cross di Cuadrado , poi lo stesso colombiano sempre cercato dai compagni scava il il solito solco lungo la fascia destra con tanti altri cross in area non sfruttati dai compagni.

Alla fine Massa sancisce l’1 a 1. Risultato che serve più alla Fiorentina che alla Juve a+2 sul Napoli, partenopeia che giocheranno domani sera allo stradio Olimpico Grande Torino contro i granata.

IL TABELLINO

FIORENTINA-JUVE 1-1

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 5; Milenkovic 6, Pezzella 6, Caceres 6; Venuti 6 (1′ st Martinez Quarta 6), Amrabat 7, Pulgar 6,5, Castrovilli 6,5 (40′ st Eysseric sv), Igor 6 (27′ st Biraghi 6); Ribery 7 (27′ st Kouame 6), Vlahovic 7.

A disp.: Terracciano, Rosati, Olivera, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon. All.: Iachini 7

Juventus (3-5-2): Szczesny 6,5; De Ligt 6,5, Bonucci 5 (1′ st Kulusevski 6), Chiellini 6; Cuadrado 7, Rabiot 5, Bentancur 6,5, Ramsey 5 (25′ st McKennie 5,5), Alex Sandro 6; Dybala 5 (1′ st Morata 6,5), Ronaldo 5.

A disp.: Buffon, Pinsoglio, Arthur, Danilo, Bernardeschi, Frabotta, Kulusevski, Correia. All.: Pirlo 5,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 29′ rig. Vlahovic, Biraghi (F), 1′ st Morata (J)

Ammoniti: Igor , Caceres (F); De Ligt (J)

Serena Albino