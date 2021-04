Serie A: Sassuolo-Sampdoria 1-0

Il Sassuolo ha battuto 1-0 la Sampdoria nell’anticipo serale della 33.a giornata di Serie A

Quarta vittoria consecutiva e ottavo posto in classifica a quota51. La squadra di De Zerbi verso un piazzamento in Europa League.

Nel primo tempo la Sampdoria centra un palo con Jankto, mentre il Sassuolo si rende pericoloso con Berardi , la conclusione respinta da Audero.

Nella ripresa i neroverdi prendono le iniziative del match, una crescita costante , schiacciando nella propria metà campo la Samp. La velocità e le verticalizzazioni non mancano, anche se non fioccano le occasioni da gol. La supremazia però diventa un fattore decisivo , così al 69′ un cross di Locatelli spizzato di testa da Berardi e rimpallato a campanile da Colley proprio nel raggio d’azione del capitano neroverde, lesto nel girare in porta in rovesciata il pallone da tre punti.



IL TABELLINO

SASSUOLO-SAMPDORIA 1-0

Sassuolo (3-4-3): Consigli ; Chiriches , Marlon (1′ st Boga ), Ferrari ; Toljan (17′ st Muldur ), Lopez , Locatelli , Kyriakopoulos (17′ st Rogerio ); Berardi (40′ st Magnanelli ), Defrel (32′ st Obiang ), Traoré . A disp.: Pegolo, Ayhan, Peluso, Karamoko, Samele, Oddei, Bourabia. All.: De Zerbi .

Sampdoria (4-3-1-2): Audero ; Bereszynski , Yoshida , Colley , Augello ; Candreva , Thorsby , Jankto (34′ st Leris ); Damsgaard (34′ st Askildsen ); Keita , Gabbiadini (19′ st La Gumina ). A disp.: Ravaglia, Letica, Rocha, Silva, Ekdal, Verre, Regini, Tonelli, Ferrari. All.: Ranieri

Arbitro: Gariglio

Marcatori: 24′ st Berardi

Ammoniti: nessuno