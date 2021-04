Serie A: Hellas Verona-Inter 0-1. Decide Darmian

L’Inter batte il Verona 1-0 e sente vicino l’odore dello Scudetto 2020/21.Al Bentegodi una rete di Darmian al (76’) regala i tre punti ai nerazzurri

I 90 minuti non sono stati entusiasmanti, con un Verona che non si è mai tirato indietro (e può recriminare per un gol annullato a Faraoni) e un’Inter invece a larghi tratta contratta. Palo di Hakimi su punizione a metà ripresa, poi la rete decisiva: assist dello stesso Hakimi e conclusione di Darmian il piatto che fa secco Silvestri per 3 punti fondamentali. Ci sarebbe anche il pareggio veneto grazie a una nuova incertezza di Handanovic, che però viene graziato dall’arbitro Abisso: il portiere sloveno viene toccato da Faraoni, il gol annullato non è tutto chiaro.

IL TABELLINO

INTER-VERONA 1-0

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , De Vrij , Bastoni; Hakimi (34′ st D’Ambrosio), Barella , Brozovic (34′ st Gagliardini ), Eriksen (20′ st Darmian ), Perisic (20′ st Darmian ); Lukaku , L. Martinez (26′ st Sanchez ). All.: Conte . A disp.: Padeli, Radu, Ranocchia, Vecino, Young, Pinamonti.

Verona (3-4-2-1): Silvestri ; Ceccherini (1′ st Dawidowicz ), Magnani (1′ st Guenter ), Dimarco (26′ st Udogie ); Faraoni , Tameze (20′ st Salcedo ), Ilic , Lazovic ; Barak , Bessa (32′ st Colley sv); Lasagna . All.: Juric . A disp.: Pandur, Berardi, Cetin, Ruegg, Favilli, Zaccagni, Kalinic.

Arbitro: Abisso

Marcatori: 32′ st Darmian (I)

Ammoniti: Ceccherini, Magnani, Barak (V)