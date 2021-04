Rafa Nadal, Re a Barcellona. Battuto in finale Stefano Tsitsipas

Rafael Nadal ha cinquistato il 12° titolo in carriera a Barcellona al termine di un match infinito, uno dei più belli della stagione durato 3 ore e 38 minuti!

Lo spagnolo vince 6-4 (6)6-7 7-5 contro Stefanos Tsitsipas che non riesce a spodestare il Re della Terra Rossa . Primo titolo stagionale per il maiorchino che batte il #5 al mondo nonché #1 della Race che esce deluso da una battaglia infinita in cui ha avuto le chance di essere in vantaggio nei primi due parziali ma per poi farsi rimontare dall’iberico, che ha annullato un match point (due quelli annullati dall’ellenico) e ha conquistato l’87esimo trofeo in carriera!