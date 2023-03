La squadra del nuoto azzurro punta a Parigi 2024

A poco più di un anno dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi, il nuoto azzurro può già dirsi pronto per l’occasione. Con i campionati mondiali ed europei sono arrivati infatti ottimi risultati per la squadra che con ogni probabilità gareggerà in Francia. Arrivata terza ai mondiali di nuoto della scorsa estate a Budapest, l’Italia può dirsi ormai tra le favorite insieme a Stati Uniti e Cina. Ecco chi saranno i protagonisti della prossima olimpiade a Parigi per il nuoto italiano e i favoriti alla medaglia d’oro nelle scommesse sportive online.

Tra i nuotatori più attesi dall’Italia e da tutti gli appassionati c’è sicuramente Gregorio Paltrinieri. Il nuotatore di Carpi, giunto alla sua quarta olimpiade, è uno dei veterani della squadra azzurra, nonché forte candidato a portabandiera. Nei giochi olimpici Paltrinieri ha già ottenuto tre medaglie, rispettivamente un oro, un argento e un bronzo. Le sue specialità sono le lunghe distanze, tra cui gli 800 e 1500 stile libero. Negli ultimi anni, però, ha saputo spaziare anche in altre gare, come la 5 e la 10 km in acque libere. Nell’ultima edizione delle Olimpiadi a Rio ha ottenuto due medaglie, l’argento negli 800 stile libero e un bronzo storico nella 10 km. Il meglio di Paltrinieri, però, è arrivato proprio nel 2022, ai mondiali di Budapest, dove ha collezionato due ori, un argento e un bronzo, con relativo record mondiale ed europeo nei 1500 stile libero. Per i bookmaker di scommesse sportive online per Paltrinieri quella di Parigi potrebbe essere l’occasione ideale di chiudere in bellezza la propria carriera olimpica e portare a casa altre medaglie.

L’attenzione sarà, però, anche per una delle stelle più promettenti del nuoto mondiale, ovvero Benedetta Pilato. Classe 2005, ad appena 17 anni ha fatto il suo esordio mondiale nel 2019, a Gwangju in Corea del Sud, dove ha raggiunto la finale dei 50 rana con il terzo miglior tempo. La consacrazione è arrivata poi a Budapest, nel 2022, con la medaglia d’oro nei 100 rana e una d’argento nei 50. In vasca lunga la Pilato ha stabilito inoltre il record mondiale dei 50 rana con un tempo incredibile (29″30), mentre in vasca corta sulla stessa distanza e specialità detiene il record europeo (28″81). Per lei quella di Parigi sarà l’Olimpiade della consacrazione, dopo la delusione di Tokyo, quando mancò la qualificazione nei 100 rana, con tanto di squalifica per una gambata irregolare durante la gara. Per gli azzurri la sua presenza e il suo talento saranno molto preziosi nel nuoto e potrebbe essere l’occasione perfetta per entrare tra i grandi nomi della storia della nazionale.

Un’altra “veterana” del nuoto azzurro che parteciperà alle Olimpiadi del 2024 a Parigi è poi Simona Quadarella. Per lei quella di Parigi sarà la seconda apparizione olimpica, dopo l’esperienza di Tokyo nel 2021, quando vinse il bronzo negli 800 stile libero. Simona Quadarella, che è attiva tra i professionisti dal 2017, cerca la conferma e altre medaglie da aggiungere al suo già ricco palmares. In carriera può vantare infatti, tra Europei, Mondiali e Olimpiadi, ben 22 medaglie. Agli ultimi mondiali di Budapest nel 2022 ha ottenuto un bronzo importantissimo negli 800 stile libero, sua specialità, mentre agli europei di Roma è arrivato l’oro, anche nei 1500 sl. Per lei il podio è molto quotato nelle scommesse sportive online, con i bookmaker che la danno come favorita proprio negli 800 sl.

A completare la squadra del nuoto azzurro a Parigi non mancheranno poi Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, altri due giovani ma già esperti nuotatori internazionali che hanno medaglie e record. Per Ceccon la spedizione in Giappone è andata ben oltre le aspettative, con due medaglie conquistate, un argento e un bronzo nelle staffette 4x100m stile libero e 4x100m misti. Ai mondiali di Budapest sono arrivati altri ottimi risultati per lui, con le medaglie d’oro nei 100 dorso e nella 4×100 mista. Ceccon detiene inoltre il record mondiale nei 100 dorso in vasca lunga, con il tempo di 51″60, siglato proprio ai mondiali in Ungheria. Per Martinenghi, invece, la specialità è la rana, categoria di cui detiene tutti i record nazionali, oltre a quello mondiale nei 4×50 misti. Martinenghi ha ottenuto due bronzi alle ultime Olimpiadi di Tokyo, nei 100 rana e nei 4×100 misti. Ai mondiali dello scorso anno ha inoltre stabilito il record europeo nei 4×100 misti, vincendo l’oro con un tempo di 3’27″51′. Per entrambi i due giovani nuotatori quello di Parigi sarà il palcoscenico ideale per la consacrazione e la vittoria di nuove medaglie e record.

La squadra di nuoto degli azzurri, sia maschile che femminile, può dirsi pronta e carica per le prossime Olimpiadi. Dopo un mondiale ed un europeo in cui sono arrivate medaglie e record, non resta che completare l’opera ai giochi olimpici di Parigi. In vasca scenderanno talento, ambizione e tenacia di tanti giovani ragazzi e ragazze che possono segnare il punto più alto nella storia del nuoto italiano.