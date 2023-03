La “Pre-season” del Genoa Cfc in Val di Fassa

Contratto triennale tra il Club e l’Azienda di Promozione Turistica

Sport & Turismo – La Val di Fassa ospiterà la ‘Pre-Season’ del Genoa. Il Club di calcio più antico in Italia e l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa hanno sottoscritto una partnership per le prossime tre stagioni sportive. Calciatori, tecnici, staff e dirigenti saranno ospiti della valle per due settimane, nel periodo compreso indicativamente dal 10 al 25 luglio 2023, disponendo di servizi, strutture ricettive, facilities logistiche nelle località della valle, meta di turismo nelle diverse stagioni dell’anno per la molteplicità di offerte esperienziali e le suggestioni di un territorio, le Dolomiti, unico per panorama naturalistico.

Events & Entertainment – La squadra torna così a svolgere la fase della ‘Pre-Season’ in Italia a distanza di tempo e del precedente in Val di Fassa negli anni Novanta. Durante il periodo in Trentino, il team sosterrà gli allenamenti al Centro Sportivo Carlo Benatti di Moena, sede di tre amichevoli e di iniziative entertainment per residenti e tifosi. A margine delle attività sportive sono previsti eventi, come la presentazione ufficiale della squadra, per coinvolgere gli abitanti della valle e allietare le vacanze dei supporter a cui saranno riservate agevolazioni.

Hello by Genoa – “Siamo felici di avviare una partnership con la Val di Fassa, le sue istituzioni, il tessuto produttivo e i residenti” spiega il Ceo del Genoa Andrés Blázquez. “E’ motivo di orgoglio che la scelta sia ricaduta sul Genoa, considerando le alternative che la valle aveva. Riteniamo che sia stato apprezzato il potenziale che la nostra società, la nostra squadra, la tifoseria, veicolano nel presente e svilupperanno in futuro, sotto l’impulso di 777 Football Group e del network internazionale di club che ne fanno parte. Intravediamo le premesse per strutturare le strategie e perseguire gli obiettivi”.

“Ringraziamo le autorità e la comunità locale, nella condivisione di un progetto su cui riponiamo impegno e aspettative, sinergie e fiducia” aggiunge il Dg Flavio Ricciardella. “La destinazione della Val di Fassa coniuga le esigenze tecnico-sportive con la qualità degli standard di accoglienza, in uno scenario rinomato per il fascino dei luoghi e la pluralità di attrattive turistiche. Confidiamo che saranno numerosi i club, le famiglie, i sostenitori che seguiranno la squadra nel battesimo della stagione 2023/24, con il desiderio di trascorrere una vacanza rilassante all’aria aperta”.

Welcome to Val di Fassa – “La Val di Fassa scommette sul Genoa CFC” – afferma Paolo Grigolli, direttore di Apt Val di Fassa – “una squadra di calcio blasonata, con una proprietà capace di visione internazionale. Il Genoa è in una fase particolarmente felice e ci auguriamo che coroni il sogno del ritorno in Serie A. Con l’entusiasmo che questo comporta, ci prepariamo a vivere una bella esperienza con i suoi tifosi in Fassa, un territorio che sa accogliere con calore e stupire per natura, attività all’aria aperta, divertimento e relax. Crediamo in questo nuovo progetto che parte dalla squadra ligure per ampliarsi al network internazionale di club collegati”.

Maurizio Rossini amministratore delegato di Trentino Marketing ha fatto pervenire un messaggio: “Aspettiamo il Genoa con noi in Val di Fassa, a Moena, in Trentino. Ci tengo a fare un saluto affettuoso all’amministratore delegato, al direttore generale e a tutti i giornalisti che saranno qui da noi nel mese di luglio. Il Genoa è la storia del calcio, siamo onorati di ospitarlo e lo faremo nel migliore dei modi. Speriamo di ospitare anche tanti appassionati, tanti tifosi che vorranno seguire la squadra già in questo primo anno».

Conference and Camp – Nella conferenza tenutasi a Villa Rostan, la sede cinquecentesca del Genoa, alla presenza dei dirigenti del club, di Apt Val di Fassa e Trentino Marketing, sono stati comunicati i modelli di ospitalità nelle perle paesaggistiche della valle. E’ lo start della collaborazione a cui prendono parte, sotto l’egida di tutti i Municipi della Val di Fassa, il Comune di Moena, il Comune di Soraga e l’Us Monti Pallidi. Durante la ‘Pre-Season 23/24’ si terranno i Genoa Camp, i corsi calcistici rivolti ai più giovani, curati da tecnici e istruttori di ruolo nel settore giovanile e nella scuola calcio.