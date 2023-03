‘LItalia Under 21 supera 2-0 in amichevole la Serbia, a Backa Topola, grazie a una doppietta di Samuele Mulattieri nel secondo tempo (al 9′ e al 21’). Ora due giornate di riposo e lunedì di nuovo in campo contro l’Ucraina che, a differenza della Serbia, parteciperà agli Europei di giugno in Georgia e Romania.

