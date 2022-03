Impresa dell’Olimpia in Eurolega: nella trentaduesima giornata, Milano batte in rimonta i campioni in carica dell’Anadolu Efes e consolida il terzo posto in classifica.

In Turchia finisce 83-77, con i padroni di casa sul +15 (51-36) all’intervallo lungo. La formazione di Messina, però, recupera lo svantaggio e vince grazie a cinque giocatori in doppia cifra: Datome (14 punti), Hall (13), Shields e Rodriguez (12) e Melli (10).