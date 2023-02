SERIE BKT – Risultati

Allo stadio Rigamonti il Bari batte il Brescia e aggancia il Genoa in classifica. La Reggina di Inzaghi riassapora il successo e batte 2-1 il Modena. Sudtirol -Palermo finisce 1-1. Venezia – Cagliari termna a reti bianche (0-0)-. Le voci circolate durtante la settimana della vedita della Ternana , poi ritirate dal presidente Bandecchi , non hanno giovato alla Ternana , rossoverdi k.o. al Liberati (2-1) con doppietta di Crociata , dopo il vantaggio di Diakite.

BRESCIA-BARI 0-2

21′ Benedetti, 90+3′ Scheidler

IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Huard; Van De Looi, Bjorkengren (64′ Ndoj), Bisoli (85′ Olzer), Listkowski (64′ Adryan); Rodriguez (75′ Bianchi); Aye. All.: Gastaldello

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare (46′ Zuzek), Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello (64′ Mallamo), Benedetti; Botta (61′ Molina); Antenucci (65′ Scheidler), Cheddira. All.: Mignani

COMO-COSENZA 5-1

13′ e 76′ Gabrielloni (COM), 26′ Marras (COS), 45+3′ rig. Cutrone (COM), 46′ aut. D’Orazio (COM), 71′ Ioannou (COM)

IL TABELLINO

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Pierozzi (75′ Faragò), Baselli (11′ Iovine), Fabregas (67′ Arrigoni), Bellemo, Parigini (67′ Ioannou); Gabrielloni, Cutrone (66′ Mancuso). All.: Longo

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Venturi (59′ Rispoli), Rigione, Vaisanen, D’Orazio; Cortinovis (59′ D’Urso), Calò, Brescianini; Marras (80′ Agostinelli), Nasti (80′ Zilli); Delic (59′ Finotto). All.: Viali

REGGINA-MODENA 2-1

27′ Pierozzi (R), 39′ Tremolada (M), 59′ Strelec (R)

IL TABELLINO

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Terranova, Cionek, Di Chiara (90+4′ Liotti); Majer, Crisetig, Hernani; Strelec (66′ Gori), Menez (74′ Cicerelli), Rivas (66′ Canotto). All.: Inzaghi

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi (88′ Renzetti); Magnino, Gerli (87′ Panada), Duca (73′ Mosti); Falcinelli (73′ Bonfanti), Tremolada (73′ Giovannini); Strizzolo. All.: Tesser

SUDTIROL-PALERMO 1-1

6′ Cisse (S), 48′ Soleri (P)

IL TABELLINO

SUDTIROL (4-3-3): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli (75′ Berra); Fiordilino (76′ Siega), Tait, Belardinelli (83′ De Col); Rover (63′ Carretta), Cissè, Odogwu (83′ Larrivey). All.: Bisoli

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Graves (10′ Marconi), Nedelcearu, Mateju; Di Mariano (46′ Soleri), Broh, Gomes, Saric (46′ Segre), Sala (23′ Masciangelo); Tutino (72′ Damiani), Brunori. All.: Corini

TERNANA-CITTADELLA 1-2

33′ Diakite (T), 67′ e 93′ Crociata (C)

IL TABELLINO

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Martella; Defendi (90+1′ Bogdan), Proietti, Di Tacchio, Corrado; Palumbo (81′ Paghera); Partipilo (73′ Coulibaly), Donnarumma (46′ Falletti; 90+1′ Capanni). All.: Andreazzoli

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (71′ Maistrello), Frare, Pavan, Giraudo; Carriero (62′ Vita), Branca (81′ Embalo), Crociata; Ambrosino (46′ Mastrantonio); Magrassi (62′ Asencio), Antonucci. All.: Gorini

Note: al 56′ espulso Proietti

VENEZIA-CAGLIARI 0-0

IL TABELLINO

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Hristov, Svoboda, Carboni; Candela, Busio, Jajalo (19′ Zampano), Ellertsson (67′ Andersen), Zampano (77′ Cheryshev); Pohjanpalo (77′ Novakovich), Pierini (67′ Johnsen). All.: Vanoli

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Dossena, Obert; Kourfalidis, Makoumbou, Lella (45+1′ Barreca); Rog; Luvumbo (90+3′ Pavoletti), Mancosu (68′ Prelec). All.: Ranieri

Note: al 86′ espulso Hristov

IL TABELLINO

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Dragusin, Bani, Haps; Sturaro, Badelj, Strootman; Jagiello, Albert; Puscas. All.: Gilardino

SPAL (3-5-2): Alfonso; Meccariello, Varnier, Arena; Tripaldelli, Valzania, Prati, Nainggolan, Dickmann; La Mantia, Moncini. All.: Oddo

FROSINONE-PARMA 3-4 (giocata venerdì)

6′ e 73′ Vazquez (P), 21′ Ansaldi (P), 25′ Caso (F), 35′ Zanimacchia (P), 48′ Mulattieri (F), 71′ Moro (F)

FROSINONE-PARMA 3-4 (giocata veberdì))

IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Kalaj, Cotali (78′ Frabotta); Rohden (61′ Bidaoui), Mazzitelli, Boloca; Insigne (61′ Baez), Mulattieri (78′ Borrelli), Caso (62′ Moro). All.: Grosso

PARMA (4-1-4-1): Buffon; Del Prato, Osorio, Valenti, Ansaldi (79′ Zagaritis); Estevez; Zanimacchia (79′ Hainaut), Juric, Bernabe (74′ Inglese), Man (59′ Camara); Vazquez. All.: Pecchia

Note: al 55′ espulso Estevez, al 86′ espulso Camara

PISA-PERUGIA 2-1 (giocata venerdì)

39′ rig. Casasola (PE), 51′ Morutan (PI), 58′ Marin (PI)

IL TABELLINO

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Esteves (71′ Sibilli), Hermannsson, Barba, Beruatto; Toure, Nagy (82′ De Vitis), Marin; Morutan (71′ Calabresi); Gliozzi (82′ Masucci), Moreo (42′ Caracciolo). All.: D’Angelo

PERUGIA (3-4-2-1): Gori; Sgarbi, Struna (85′ Iannoni), Dell’Orco (14′ Curado); Casasola, Bartolomei (56′ Matos), Santoro (85′ Vulikic), Paz; Kouan (58′ Capezzi), Luperini; Di Carmine. All.: Castori

GENOA – SPAL 3-0 (ore 16,15)

77′ Dragusin, 90+2 Gudmunsdsson, 90+7 Salcedo

ASCOLI-BENEVENTO, domenica ore 16.15