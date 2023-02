SERIE A TIM – Empoli – Napoli 0-2. Autorete di Ismajli raddoppio di ‘FenOsimhen ‘

. Al Castellani, gli azzurri di Spalletti conquistato l’ottava vittoria di fila , uundicesima in tarsferta

Al 17′ l’autorete di Ismajli su cross di Zielinski ha sbloccato la gara, poi al 28′ è arrivato il raddoppio di Osimhen pronto con il tap-. su respinta di Vicario su conclusisone rasoterra di Kvaratskhelia .

Il Napoli sfiroa la terza rete con Kim sugli sviluppi da calcio d’angolo , la traversa dice di no al colpo di testa del coreano.

Nella ripresa ingenuità di mario Rui il portoghese rifila un calcione a Caputo , il Var richiana Ajroldi rosso per il difensore azzurro.

Il Napoli controlla il match anche in inferiortià numerica fino al novantasimo. Partenopei a+18 in classifica sull’Inter , nerazzurri impegnati domani alle pore 12,30 a San Siro contro il Bologna .

IL TABELLINO

EMPOLI-NAPOLI 0-2

Empoli (4-3-1-2): Vicario ; Ebuehi (23′ st Stojanovic ), Ismajli , Luperto, Parisi ; Haas (31′ st Vignato ), Marin , Henderson (12′ st Grassi ); Baldanzi ; Satriano (31′ st Pjac), Piccoli (12′ st Caputo 6). A disp.: Ujkani, Perisan, De Winter, Stojanovic, Cacace, Walukiewicz, Fazzini. All.: Zanetti

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Kim , Mario Rui; Anguissa (47′ st Ndombele ), Lobotka ,, Zielinski (47′ st Gaetano); Lozano (25′ st Olivera ), Osimhen (39′ st Simeone), Kvaratskhelia 7 (25′ st Elmas). A disp.: Gollini, Marfella, Bereszyinski, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Demme, Politano, Zerbin. All.: Spalletti

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 17′ aut. Ismajli (E), 28′ Osimhen (N)

Ammoniti: Henderson, Grassi (E); Lozano (N)

Espulsi: 23′ st Mario Rui (N) per condotta violenta