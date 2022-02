Un Genoa tutto cuore blocca l’Inter a Marassi. Finesce 0-0 il secondo anticipo 27^ giornata

Genoa – Inter finisce a reti bianche. Non sono mancate le occasioni da gol sopratutti quelle nerazzurre. I genoa ha giocato con il cuore e determinazione aggredendo i nerazzurri di Inzaghi.

Nella rirpesa al (62)’ Inter vicinissima al vantaggio con D’Ambrosio il colpo di testa da calcio d’angolo si stampa sulla traversa con Sirigu battuto , la palla poi liberata dalla difesa genoana.

Da segnalare il brutto infortunio occorso al genoano cambiasso entrato in campo pochi minuti prima.

IL TABELLINO

GENOA-INTER 0-0

Genoa (4-2-3-1): Sirigu ; Hefti , Maksimovic (8′ st Cambiaso – 16′ st Calafiori ), Ostigard , Vasquez 6; Sturaro , Badelj 6; Gudmundsson (38′ st Amiri ), Melegoni , Portanova (38′ st Rovella ); Yeboah (16′ st Kallon 5). A disp.: Semper, Marchetti, Ghiglione, Destro, Frendrup, Hernani, Galdames. All.: Blessin

Inter (3-5-2): Handanovic ; D’Ambrioso (42′ st Caicedo ), De Vrij , Bastoni ; Dumfries , Barella (38′ st Vecino ), Brozovic , Calhanoglu (28′ st Vidal ), Perisic (38′ st Dimarco ; Dzeko , Sanchez (28′ st Lautaro Martinez ). A disp.: Cordaz, Radu, Gagliardini, Ranocchia, Darmian, Skriniar. All.: Inzaghi

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Perisic (I), Ostigard (G)

Note: Ammonito al 28′ st l’allenatore del Genoa Blessin per proteste