Milan , Pioli:”Udogie fa gol di mano”

Stefano Pioli netto il suo giudizio sull’arbitraggio al termine di Milan – Udinese.

“Il gol di Udogie è un colpo di mano” , così il tecnico rososnero aoi microfoni Dazn .

Ci sta che l’arbitro non avesse visto perché c’erano tanti giocatori davanti, ma che non l’abbia visto il Var è difficile. È un errore grave, che ha deciso il risultato finale.

Sicuramente non abbiamo fatto una partita eccezionale, ma gli errori sono evidenti e in più ci sono stati 45′ di gioco effettivo, questo non è possibile nel calcio moderno. La responsabilità è di chi dirige la gara. Ora pensiamo a fare meglio, perché ne abbiamo la possibilità. Animi caldi a fine partita? Ditemi quante volte li avete visti così nervosi i miei giocatori, lo erano perché si sono viste certe cose in campo”.