OPES tra le Reti Associative Nazionali del Terzo Settore

Un altro prezioso ed importantissimo tassello si incastona all’interno di OPES. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha infatti riconosciuto la nostra organizzazione come Rete Associativa Nazionale del Terzo Settore. Ad oggi, stando all’elenco pubblicato sul sito del MLPS, gli Enti iscritti ai registri ODV/APS, che possono operare in via transitoria come Reti Associative (articoli 31, comma 12 e articolo 32, comma 1 D. M. 106/2020), sono 33.(foto: il presidente Perissa con Morico)

Il riconoscimento di Rete Associativa Nazionale rappresenta il coronamento di un percorso avviato dal Presidente nazionale Marco Perissa, dal Segretario generale Juri Morico e dai dirigenti della giunta e del consiglio nazionale quando la riforma del Terzo Settore era ancora in fase embrionale.

Per OPES, diventare Rete Associativa vuol dire anche avere la possibilità di assumere la rappresentanza degli enti ad essa aderenti ai fini dell’iscrizione al RUNTS e dello svolgimento degli adempimenti conseguenti. La singola realtà che, tramite il suo legale rappresentante, vorrà iscriversi autonomamente al Registro Unico del Terzo Settore non perderà il diritto di farlo, ma dovrà indicare OPES quale Rete Associativa di appartenenza.

La notizia arrivata da Palazzo Marco Biagi certifica ancor di più l’impegno assunto da OPES nel Terzo Settore e nella valorizzazione e promozione della sua variegata Rete Associativa. Il riconoscimento ministeriale, pertanto, va ad aggiungersi ad una serie di iniziative in essere, tra cui spicca il progetto InFormAzione, volte a migliorare la capacità di risposta delle realtà aderenti sia ai cambiamenti sia ai nuovi bisogni dei cittadini.